Twitter, ana sayfasına erişimi engelleyen sorunu çözdü

Sosyal paylaşım ağı Twitter, twitter.com ana sayfasına erişimi engelleyen sorunu giderdi.

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın ana sayfası olan twitter.com'a erişim yeniden sağlanmaya başladı. Yaşanan sorun sebebiyle kullanıcılar siteye giriş yaptıktan sonra "Teknik bir sorun var" uyarısı ile karşılaşıyordu. Sitenin ana sayfasına erişim sağlanamazken kullanıcılar kendi oluşturdukları listelere ulaşabiliyor ya da bildirimleri alabiliyordu. Sorunun giderilmesinin ardından siteye tam olarak erişim sağlanabilir duruma geldi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 17:58

www.evrensel.net