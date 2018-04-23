İşten çıkarılınca kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

Akdeniz Belediyesi'nde güvenlik gerekçesiyle işten atılan taşeron işçi Ali Aras, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Turan DAL

Mersin

Kayyım atanan Akdeniz Belediyesinde güvenlik soruşturması sonucu işten atılan taşeron işçisi Ali Araz geçirdiği kalp krizi yaşamını yitirdi. 8 çocuk babası 54 yaşındaki Ali Araz, 10 Nisan tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Araz, 13 gün yoğun bakım ünitesinde tutulurken, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Araz’ın Akdeniz Belediyesinden yine güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle işinden edilen işçi arkadaşları, son yolculuğunda kendisini yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde taziye evinde bir araya gelen işçiler, “Arkadaşımız işten atıldıktan sonra yaşadığı sıkıntıları atlatamayarak geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi” dedi.

‘İŞTEN ATILMASIYLA HAYATI ALT ÜST OLDU’

Ardından abisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili bizlere konuşan abi Hasan Araz, “Kardeşim işten çıkarıldıktan sonra sabahlara kadar yatmamaya başlamıştı. Sabahlara kadar sigara içiyordu. Bu saatten sonra bir iş yapması da mümkün değildi. Sokakları temizleyerek, asgari ücret alıyordu. Ev kirasını ödemek için yıllık peşin istemişlerdi kendisinden. O da bunu verebilmek için bankadan kredi çekmişti. Başka borçları da vardı. Hayatı alt üst oldu. Psikolojik sıkıntılarla aniden çöktü ve kalp krizi geçirdi. Kardeşime yapılan resmen haksızlıktır. Sözde Müslüman bir hükümet başımızda. İnsanların emeğine, çoluk çocuğuna, gözünün yaşına bakmadan işten atıyorlar” diye konuştu.

Yaşamını yitiren işçinin kendisi gibi işten atılan arkadaşları taziye çadırındaydı

Fotoğraf: Evrensel

ÇOCUK BAYRAMI’NDA BABASININ TAZİYE ÇADIRINDA

Ali Araz’ın geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirmesiyle 13 yaşındaki en küçük oğlu M.A, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı babasının taziye çadırında geçirdi.

‘BEN NE YAPACAĞIM’

Evrensel'e konuşan yeğeni Sinan Araz, hastaneden kendilerine umut verilmediğini söyledi. Anjiyoda kalbinin ve damarlarının temiz çıktığını anlatan Araz, “İşten atılma dolayısıyla üzüntü yaptı. Borcu vardı bankadan, evi kiraydı. ‘Ben ne yapacağım’ diyordu sürekli. Beyin oksijen almamış. Bir haftadır kendine gelmedi. Ölümle pençeleşiyor. En küçüğü 13 en büyüğü 38 yaşında 8 çocuğu var” dedi.

‘İŞTEN ATILMAYI HAZMEDEMEDİ VE MAALESEF ONU KAYBETTİK’

Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy

Fotoğraf: Evrensel

Yaşamını yitiren taşeron işçisi Ali Araz’ın taziye çadırını ziyaret ederek aileye başsağlığı dileyen Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, “Acımız büyük. 8 çocuk babasıydı. Diğer işçi arkadaşlarımız bilirler. Akdeniz Belediyesinde en verimli arkadaşlarımızdan biriydi. Tabii ki yaşamını yitirmesi takdiri ilahi ama sonuçta, sağlığı sıhhati yerinde bir arkadaşımızdı. Ailesi ve arkadaşları bir aspirin bile kullanmadığını söylüyordu. İşten atıldıktan sonra sık sık sendikaya gelirdi. ‘Başkan umut var mı’ diye sorardı. İşten atılmalarının haksız bir durum olduğunu her yerde söylediğimiz gibi Ali arkadaşımıza da anlattık. Hazmedemedi, sindiremedi bu haksızlığı. Kalp krizi geçirdi. Bir haftadan fazla süredir yoğun bakımdaydı. Maalesef bugün onu kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Taşeron düzenlemesi sonrası yaşanan işten atmalara dikkat çeken Göksoy, “Birini öldürmek için kafasına kurşun sıkmanız, kafasını kesmeniz gerekmiyor. İşini ekmeğini kesince de cinayet işlemiş oluyorsunuz. Dün de gencecik öğretmen adayının intiharını Türkiye gördü. Bunlar ilk değil. Ama umarız son olur. Ailesini de toplumu da cezalandırıyorlar. Hukuka aykırı, demokrasiye aykırı bir durum. Sessiz kalmayacağız, günü ve yeri geldiğinde hesabını da soracağız” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 16:04

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