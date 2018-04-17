Sağlık Bakanlığı’nın İTO’ya açtığı dava ertelendi

Sağlık Bakanlığının, İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu ve onur kurulunun görevden alınması için açtığı dava 22 Kasım'a ertelendi.

Sağlık Bakanlığının, İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu ve onur kurulunun görevden alınması için açtığı davanın görülen duruşması ertelendi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Selçuk Erez’in geçen yıl 4 Eylül’de yapılan Barış mitingine davet için kullandığı “Kürt sorunu barış ve müzakere yoluyla çözülmeli” ifadeleri üzerine Sağlık Bakanlığının açtığı davanın ikinci duruşması, İstanbul 5’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Erez katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odasının yeni Başkanı Prof. Pınar Saip, odanın yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri izledi.

Duruşmada ilk olarak Sağlık Bakanlığı Avukatı Mehmet Emin Sayhan söz aldı. Sayhan, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun “Amaçları dışında hareket ettiğini” ileri sürerek, üyelerin görevden alınması gerektiği yönündeki talebini yineledi. Ardından söz alan İstanbul Tabip Odası Avukatı Meriç Eyüpoğlu, “Meslek örgütünün, oda başkanının yapmış olduğu açıklamaya tepki göstermemesi, davacıya haklılık kazandırmaz. Yapmadığı bir iş için meslek dışı, faaliyet dışı olarak nitelendirilemez” ifadesinde bulundu. Eyüpoğlu, hafta sonu yapılan oda seçimlerini de hatırlatarak oda yönetiminin değiştiğini söyledi.

Avukat savunmaları ardından mahkeme başkanı Erez’in yargılandığı davadan çıkacak sonucun mahkemeden istenilmesine karar vererek duruşmayı 22 Kasım gününe erteledi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 16:21

www.evrensel.net