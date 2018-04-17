Çocuk oyun alanlarında baz istasyonu yasağı

Yeni yönetmeliğe göre baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından güvenlik mesafesi kadar uzakta olacak.

Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunacak. Daha önce kurulmuş baz istasyonları en geç 1 yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilecek.

Elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve güvenlik sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususlar yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, umuma açık park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınacak.

Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunacak.

Okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının çok katlı iş yeri, alışveriş merkezi ve site gibi binalarda bulunması durumunda, o eğitim kurumunun bulunduğu katlarda güvenlik sertifikası alınmasını gerektiren elektronik haberleşme cihazı kurulamayacak.

Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurulmuş ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bulunmaması halinde, güvenlik mesafesinin sınırı kurum tarafından yerinde inceleme yapılarak belirlenecek ve güvenlik sertifikası kurum başkanının onayıyla düzenlenecek.

Daha önce kurulmuş elektronik haberleşme cihazlarından, yeni yönetmelikle belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet gösteren cihazlar en geç 1 yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilecek. (Ankara/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 16:15

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