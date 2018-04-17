Sanatçı Suavi'ye Cumhurbaşkanına hakaretten para cezası

Sanatçı Suavi'ye 'Cumurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 14 bin lira para cezası verildi: 'Kimliğim üzerinden, topluma bir mesaj verilmiştir.'

Sanatçı Suavi'ye Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği suçlamasıyla 14 bin TL para cezası verildi. Suavi’nin 29 Ekim 2016’da katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında kullandığı “Daha düne kadar ibrikle kim abdest suyu döküyordu, daha düne kadar önünde kim diz çöküp ayakkabısını bağlıyordu, al FETÖ'yü vur Tayyip’e farkı yok” ifadeleri yerel mahkeme tarafından "Cumhurbaşkanı’na hakaret" olarak yorumlandı.

14 BİN TL PARA CEZASI

Bugün İzmir’de hakim karşısına çıkan Suavi hakkında yerel mahkeme “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu düzenleyen TCK’nın 299/1 maddesi uyarınca 1 yıl ceza verdi. Ardından söylemlerin alenen yapılış olmasını gerekçe gösterilerek cezayı 1/6 oranında arttırarak 1 yıl 2 aya çıkardı. Hakim daha sonra Suavi’nin duruşmadaki hal ve tavırlarını hafifletici sebep olarak gördü ve cezayı 1/6 oranında indirerek toplamda 11 ay 20 güne düşürdü. Hakim son olarak hapis cezasını da para cezasına çevirdi. 14 bin TL para cezasında karar kıldı.

‘ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ’

Kararı değerlendiren Suavi, öngörmedikleri bir karar verildiğini belirterek “Para cezası da adeta ceza içindeki başka bir ceza gibi. ‘Ettiğin lafın bir maliyeti var’ dercesine bir yaptırım bu. Ben bu kararın savunmaların dikkate alınarak verildiğini düşünmüyorum. Daha öncesinden hazırlanmış bir şablon var gibi. Adil bir yargılanma olmadığı açık. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız. Duruşmalı görüşülmesini talep edeceğiz ve duruşmada konuşmanın düşünce özgürlüğünün lehine olduğunu ve hakaret içermediğini dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘SORUŞTURMA BİLE AÇILMAMALI’

Davada ceza verilmesi bir yana açılmış bile olmasının sanatçıların ifade özgürlüğünü engellemeyi amaçladığını ifade eden Suavi şunları söyledi:

“Ben konuşmamda bir tespit yaptım ve bunun üzerinden bir halk cümlesi kurdum, ‘al birini vur ötekine’ diye. Kişilerin kendileri ilgili değildi. Normal şartlarda soruşturmanın dahi açılamayacağı bir söylem. Davada avukatlar insan hakları ve düşünce özgürlüğü açısından bir kazanım elde etmeye çalıştı ama gördük mahkeme sürecin buraya getirilmiş olmasından yana bir karar verdi. Kuşkusuz Suavi olarak ceza aldığımı düşünmüyorum. Suavi’nin kimliği üzerinden, topluma bir mesaj verilmiştir.” (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 13:58

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