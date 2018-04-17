ODTÜ’de boykot kazanımla sonlandı

ODTÜ'de kantin boykotu kazanımla sonuçlandı. Öğrenci temsilciliği, kantin yetkilisi ile fiyatları belirleyen sözleşme imzaladı.

Sinancem ALİKOÇ

Ankara

ODTÜ'de kantin fiyatlarının artmasıyla başlatılan boykot kazanımla sonuçlandı. Hazırlık öğrencileri tüm taleplerini de yaptıkları boykotla kabul ettirdi. İstedikleri zaman kantini denetleme yetkisi alan öğrenciler, “Piyasacı anlayışa karşı mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

ODTÜ'de 1 günlük kantin boykotu, kazanımla sonuçlandı. Kantin fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesi için ODTÜ Hazırlık Öğrencileri Temsilciliği'nin kararıyla başlatılan boykotta öğrencilerin talepleri kabul edildi. Hazırlık Öğrenci Temsilcisi Ekin Bal, tüm kantinlere yapılan zammın geri çekilmesi gerektiğini belirterek, “Piyasacı anlayışa karşı mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ BOYKOTLA KABUL ETTİRDİ

ODTÜ hazırlık öğrencileri, Hazırlık Öğrenci Temsilcliğinin kararıyla kantin fiyatlarına yapılan zamların geri çekilmesi için boykota başlamıştı. Boykot, ikinci günde kantin ve öğrenci temsilcileri tarafından tutanakların imzalanmasıyla son buldu. Hazırlık öğrencileri 1 günlük boykotla kazanım sağladı. Zamların geri çekilmesi talebi kabul edilirken imzalanan tutanak gereği Hazırlık Öğrenci Temsilciliği kantinleri istediği zaman denetleme yetkisine sahip olacak, fiyatlarda yapılan değişiklikler ambalajlı ürünlere zam olarak yansımayacak. Ayrıca ürün gramajlarında ve porsiyonlarında değişikliğe gidilmeyecek.

'DESTEĞE HAZIRIZ'

Gazetemize konuşan Hazırlık Öğrenci Temsilcisi Ekin Bal, süreci değerlendirirken her kesimi düşünerek hareket ettiklerini bunun hızlı kazanımı getirdiğini ifade etti. Bal, kantin fiyatlarının uzun zamandır öğrencinin bütçesini aştığını belirterek “Öğrencilerin bu ücretlerini karşılamayacağını belirtmiştik, şimdi de bunu kazandık” dedi. Ayrıca yaptıkları boykotla birlikte birleşince nasıl kazanılacağını gördüklerini söyleyen Bal, “Bu meselenin sadece hazırlıkla sınırlı kalmaması gerekiyor. Tüm kantinlere yapılan zammın geri çekilmesi ve piyasacı anlayışa karşı mücadele edilmesi gerekiyor” diye konuştu. Bal, Hazırlık Öğrenci Temsilciliğinin bu alanda atılacak her adımda desteğe hazır olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Sinancem Alikoç/EVRENSEL

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 12:39

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