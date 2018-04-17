Fransız üniversitelerindeki öğrenci işgalleri sürüyor

Fransa’da öğrencilerin, hükümetin üniversiteye girişi zorlaştıran yasal düzenlemeleri Meclise taşıması üzerine başlattığı kampüs işgalleri sürüyor.

Fransa’da öğrenciler, hükümetin meclis gündemine getirdiği üniversiteye girişi zorlaştıran yasal düzenlemeleri üniversite kampüslerini işgal ederek protesto ediyor.

Üniversite öğrencilerinin uyguladığı blokaj nedeniyle Nanterre Üniversitesinde sınavların yapılamadığı açıklandı. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ülke genelinde yaklaşık 50 üniversite veya fakültede blokaj eylemleri sürüyor.

Başkent Paris’te çok sayıda üniversiteye ait kampüs ve fakülte binasında gösteriler devam ederken, Nanterre Üniversitesinde blokaj nedeniyle sınavların yapılamadığı açıklandı. Üniversite yönetimi, sınavların başka bir yerde yapılması da dahil çeşitli olasılıkların değerlendirildiğini bildirdi.

Ülkenin doğusunda yaklaşık 60 bin öğrencinin kayıtlı olduğu Strasbourg Üniversitesinde bir süredir oturma eylemi yapan öğrenciler ise salıdan itibaren tüm üniversiteyi kapatma kararı alındığını duyurmuştu.

REKTÖR ÖĞRENCİLERE ‘MÜDAHALE’ İSTEDİ!

Montpellier’deki Paul-Valery Üniversitesinde ise mart ayından beri devam eden blokaja son vermek için rektörlüğün müdahale talebinde bulunduğu açıklandı. Rektör Patrick Gilli, “Devletin sorumluluğunu yerine getirmesinin zamanının geldiğini” belirterek, öğrencilerin binadan uzaklaştırılması çağrısı yaptı.

Şehirde cumartesi günü düzenlenen gösterilere polis saldırmış ve 43 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Ouest France gazetesi de bir süredir kapalı olan Rennes-2 Üniversitesi Rektörü Olivier David’in, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasındaki sınavların ertelenmesinin gündemde olduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, Toulouse Jean-Jaures Üniversitesinin tamamen kapalı olduğunu ve ülkenin diğer bölgelerinde de kısmi blokaj uygulamasının sürdüğünü kaydetti.

Paris’teki Sorbonne Üniversitesindeki öğrencilere saldıran polis, önceki gece kampüsü zorla boşaltmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 12:04

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