İhsan Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'a 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 26. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği cezada indirim yapmadı.

Ayrıca Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma, haftanın iki günü karakola imza ve İstanbul’u terk etmeme şeklinde adli kontrol hükmü verildi.

Eliaçık hakkında bir internet sitesinde yazdığı yazılar üzerine "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. (HABER MERKEZİ)

Hakkında hapis cezası istenen İhsan Eliaçık: Gerçeği ifade ettim

İhsan Eliaçık: Sela bir bid'at ve hurafedir

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 12:03

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