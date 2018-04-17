Kıbrıs’ta aylar sonra ilk görüşme: Anlaşmazlıklar sürüyor

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, 6 Temmuz 2017’den bu yana ilk kez salı akşamı gayriresmi yemekte bir araya geldi.

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Beşli Konferans kapsamında bir araya geldikleri 6 Temmuz 2017’den bu yana ilk kez salı akşamı gayriresmi yemekte bir araya geldi. Liderlerin görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda “çözüm niyeti”nin sürdüğü ancak önceki müzakereleri sona erdiren anlaşmazlıklarda bir ilerleme olmadığı görüldü.

Liderler 9.5 aylık aranın ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında buluştu. Görüşmeye basın alınmadı. Toplantı sırasında Kıbrıslı kitle örgütlerinin başkan ve temsilcileri, Metehan çemberinde toplandı ve Akıncı ile Anastasiadis görüşmeye gittiği sırada pankart açarak barış ve çözüm isteğini dile getirdi.

AKINCI: BİR FARK GÖREMEDİM

Akıncı daha sonra yaptığı açıklamada, “Rum tarafının tavrında belirgin bir farklılaşma görmediğini” söyledi. Akıncı, “Bundan sonrasını nasıl gördüğümüzü değerlendirme fırsatı bulduk. Bu gerekliydi, yapılmalıydı” dedi. Crans Montana’da tarihi bir fırsat kaçırıldığını söyleyen Akıncı, “Gelinen aşamada ben sürekli olarak söylüyorum, yanlış bir anlaşılmaya da meydan vermemek için altını çizmek istiyorum. Hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz. Bu artık mümkün değildir. Crans Monatana’da sonuçlanan süreç beraberinde bir sürü ders de getirmiştir. Bundan iki taraf da yararlanmalı ve geleceğe bakarken bunları da dikkate almalıdır” dedi. Akıncı ayrıca “Bundan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik yaklaşımla ele alınabilir şeklinde benim daha önceden beyanlarım vardır. Bu olabilir mi önümüzdeki dönemde? Guterres bu konuda bir girişim yapar mı yapmaz mı bunları da önümüzdeki süreç gösterecektir” ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ KONUSU

Akıncı, görüşmede doğal gaz konusunu da gündeme getirdiğini belirterek, gelecekte olabilecekler konusunda uyarılarda bulunduğunu anlattı. Akıncı, doğal gaz konusunun her iki tarafı da ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayarak “Bu konuda ya bir komite kurulması gerektiğini ya da Kıbrıs Rum tarafının çalışmaları askıya alması gerektiğini” belirtti. Bunlar olamıyorsa Kıbrıs Türk tarafının da Türkiye ile birlikte benzeri faaliyetlere girişmek durumunda kalabileceğini, bunların da bilinmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Öte yandan Akıncı, BM Genel Sekreterinin özel temsilci atayabileceği şeklinde duyumlar olduğunu belirterek, bunun sürekli bir danışman değil geçici görevlendirme olacağının söylendiğini ancak netleşmiş bir durum olmadığını vurguladı. Akıncı, “Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini daha önceden de dile getirdiğini ancak Anastasiadis ile görüşmesinde bu zihniyet değişikliğinin ipuçlarını göremediğini” ifade etti.

ANASTASİADİS: ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Nikos Anastasiadis ise, görüşme sonrası yaptığı açıklamada tarafların tezlerini ortaya koyduğunu ve bunlarda ısrarlı olduğunu söyledi. Yeni bir diyalog perspektifi ihtimalinin de ele alındığını ancak var olan anlaşmazlıkların yeniden dile getirildiğini kaydeden Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın doğal gaz konusunu gündeme getirdiğini vurgulayarak, “Bu konudaki tutumumu biliyor, bu konu masaya giremez” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, sınır kapılarının açılması konusunda ise 1 Temmuz tarihine kadar Derinya kapısının, eylül ortalarında ise Lefke Aplıç sınır kapısının teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Akıncı’nın KKTC Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ara buluculuğunda Mayıs 2015’te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında geçen yıl temmuz ayında İsviçre’nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansından sonuç çıkmamıştı. Müzakereler, “Ekonomi”, “Avrupa Birliği”, “Mülkiyet”, “Yönetim-Güç Paylaşımı”, “Toprak” ile “Güvenlik ve Garantiler” olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 11:20

www.evrensel.net