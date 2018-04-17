İstanbul halkına 1 Mayıs çağrısı

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar hızlandı. 1 Mayıs Tertip Komitesi, kentin farklı noktalarında işçi ve emekçilere bildiriler dağıtarak hem 1 Mayıs’a çağrı yaptı hem de kutlamaya ilişkin bilgi verdi.

Bildiri dağıtımları Avcılar, Şirinevler, Uzunçayır metrobüs durakları, Mecidiyeköy ve Üsküdar olmak üzere 5 noktada yapıldı. Dağıtılan bildirilerde “Açlık yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, ‘geçinemiyoruz’ diyenler, işsizler buluşuyor. Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, laiklik, adalet mücadeleleri buluşuyor. Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı ‘emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir’ diyen kadınlar buluşuyor. Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmuyor. Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için buluşuyor. Milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşuyor” ifadeleri yer aldı.

Bildiri dağıtımlarına işçi ve emekçilerin ilgisi de yoğun oldu. Bahçelievler Belediyesinde çalışan bir temizlik işçisi, “İki ay oldu bizi kandırıyorlar. Kimse net bir açıklama yapmıyor. Sisteme bakıyoruz başarılı yazıyor ama yetkililer bir şey demiyor. Erdoğan gelsin konuşsun. Ne olacağımız belli değil. Hakkımızı helal etmiyoruz. Kadro talebiyle Maletepe’de olacağım” dedi.

Avcılar’da yapılan dağıtımda konuşan DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ise şunları söyledi:

“2018 1 Mayıs’ı tüm dünyada baskıların yoğunlaştığı bir dönem, Türkiye açısından da böyle. İş cinayetleri devam ediyor, kitlesel kıyımlar yaşanıyor. Şeker fabrikaları özelleştiriliyor. Türkiye’de hukuk adına, adalet adına hiçbir şeyin kalmadığını görüyoruz. İktidar her türlü baskı ve şiddeti emekçiler üzerinde uygulamaktan çekinmiyor. Ücretler düşürülüyor. Biz 2018 1 Mayıs’ının Türkiye’nin tüm kentlerinde kitlesel, görkemli ve işçi sınıfının mücadelesine yakışır bir çalışma ile kendi talepleriyle 1 Mayıs’a katılmalarını istiyoruz. Bu 1 Mayıs’ta işçi sınıfının, iktidarın tüm baskı yasalarına karşı birliğini, örgütlü gücünü koruyarak alanlara çıktığı ve artık bu baskı yasalarını kabul etmediğini, bu ceberut yönetimi kabul etmediğini, savaş politikalarını istemediğini, eşitlik ve kardeşlik taleplerini, iş cinayetlerinin durdurulabileceğini, ücretlerin artırılabileceğini, demokratik bir anayasanın yapılabileceğini, basın üzerindeki baskıların kaldırılabileceğini haykırmak üzere alanlara çıkacağız” (İstanbul/EVRENSEL)

Uzunçayır/İstanbul (Fotoğraf: Uğur Zengin/EVRENSEL)

Uzunçayır/İstanbul (Fotoğraf: Uğur Zengin/EVRENSEL)

Şirinevler/İstanbul (Fotoğraf: Fırat Turgut/EVRENSEL)

Avcılar/İstanbul (Fotoğraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 11:37

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