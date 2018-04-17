Ülkücüler Selçuk Üniversitesi'ne 'uç beyi' atadı, tehditler savurdu!

Konya'da ülkücüler Selçuk Üniversitesi'nde görevlendirdikleri şahsı, kampüsün mülki idari amiri ve 'uç beyi' ilan edip karşı çıkanları da tehdit etti.

Konya'da ülkücüler Selçuk Üniversitesi'nde görevlendirdikleri şahsı "uç beyi" ilan etti. Düzenledikleri yemin töreniyle devir teslim yapan ülkücüler adına konuşan yönetici "Ona sıkıntı çıkaran önce şahsımın cesareti, sonra teşkilatı karşısına alacaktır. Herkes kendine çekidüzen versin. Nizamı ona göre sağlasın" tehditleri savundu.

Cumhurtiyet gazetesinin haberine göre daha önce Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birbirlerine uzun namlulu silahlar hediye eden ülkücüler, şimdi de Selçuk Üniversitesi'ne uç beyi atadılar. Ülkücü "reislerin" görev teslim töreninde konuşan bir yönetici, atadıkları şahsın Selçuk Üniversitesi'nin başkanı, kampüsün mülki idari amiri ve 'uç beyi' olduğunu öne sürdü.

'SIKINTI ÇIKARAN, TEŞKİLATI KARŞISINA ALACAKTIR'

Şahıs şunları söyledi: "Şimdiki arkadaşımız Selçuk Üniversitesi'nin kampüs başkanıdır, kampüsün mülki idari amiridir, kampüsün uç beyidir. Ona hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmayın. Ona sıkıntı çıkaran önce şahsımın cesareti, sonra teşkilatı karşısına alacaktır. Herkes kendine çekidüzen versin. Nizamı ona göre sağlasın. Selçuk Üniversitesi Türk İslam Kalesidir. Türkiye'nin bel kemiğidir, bu asla unutulmamalıdır."

Geçtiğimiz günlerde başka üniversitede de benzer törenler yapılmıştı. Ülkü Ocaklarının Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte verilen hediyeler arasında uzun namlulu silahlar yer almıştı. (HABER MERKEZİ)

Selçuk Üniversitesi'nde ülkücü saldırı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 10:50

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