Eski menajeri Engin Akıncı, gelirinin yüzde 50'si karşılığı imzaladığı sözleşmeyi fesheden müzisyen Kalben'e 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Eski menajeri Engin Akıncı ile imzaladığı sözleşmeyi fesheden müzisyen Kalben, 1 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. Duruşmada konuşan Kalben'in ağabeyi Murat Sağdıç, "Kardeşimin kazancını bilmiyorum ancak 'Normalde yüzde 10 ve 15 menajerlik payı kesilirken benden yüzde 50 kesiyorlar' diye bana sızlandı" dedi. Kalben, sahne, konser ve reklam gelirinin yüzde 50'sini alan menajeri Akıncı'nın sözleşmesini geçen yıl temmuz ayında feshetmişti.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; Kalben, 2015'te Zoom menajerlik şirketinin sahibi Engin Akıncı ile sözleşme imzaladı. Sahne, konser ve reklam gelirlerinin yüzde 50'sini menajer Akıncı'nın alması koşuluyla imzalanan sözleşmeyi sanatçı, geçen yıl Temmuz ayında feshetti. Bunun üzerine Engin Akıncı, müzisyene 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Duruşmaya Engin Akıncı avukatlarıyla gelirken, Kalben'i avukatı Ahu Ülgen temsil etti.

Duruşmada dinlenen Kalben'in ağabeyi Murat Sağdıç, "1 yıl öncesi döneminden bizden para talebi olmuştu ve o sıralar Kalben mutsuzdu. Bizler ailesi olarak bu durumu sorgulamak istedik. Bizlere herkesten çok çalıştığını ve herkesten az kazandığını, bunun adil olmadığını söyledi. Mutsuzdu ve müziği bırakma noktasına gelmişti" dedi.

Kalben'in tanıkları, Engin Akıncı'nın sadece İstanbul ve yurt dışı konserlere ailesi ile katıldığını, Anadolu konserlerine gitmediğini söyledi.

Mahkeme, dosyada eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 09:41

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