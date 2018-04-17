Fotoğraf: DHA
Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
17 Nisan 2018 08:39
Trabzon İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, Yomra'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Trabzon'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobille otobüse arkadan çarpan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Yomra İlçesi Kaşüstü mevkiinde meydana geldi. 47 yaşındaki Ayhan Akduman yönetimindeki 24 ER 404 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, Akduman ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akduman, hayatını kaybetti. (Trabzon/DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 08:45
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