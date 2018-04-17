'İsrail Suriye'ye füzelerle saldırdı' iddiası

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ve atılan füzelerin Suriye'nin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından Cumartesi günü Suriye'ye düzenlediği saldırının yankıları sürerken, bugün yeni bir hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Humus vilayetinin hava sahasına atılan füzeler Suriye hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Füzelerin Şayrat Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, Suriye basını saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD'nin herhangi bir askeri eyleminin olmadığını belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" diyerek haberi duyurdu.

Arap medyasından yerel kaynaklar ise Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının görüldüğünü öne sürdü. (New York/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 11:33

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