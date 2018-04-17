Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

    • 17 Nisan 2018 00:54

    14 dalda dağıtılan ve gazeteciliğin Oscarları olarak bilinen Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu.

    Columbia Üniversitesi'nin öncülüğünde 14 dalda dağıtılan ve gazeteciliğin Oscarları olarak bilinen Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu.

    Gazetecilik dalında, New Yorker dergisi ve New York Times gazetesi, taciz iddialarıyla son dönemde gündeme gelen, ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ile ilgili haberleriyle 2018 Pulitzer Ödülünün sahibi oldu.

    New York Times ve Washington Post ekibi de ABD'deki Başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi konulu haberlerle ödüle layık görüldü. Pulitzer Ödülleri'ni açıklayan Dana Canedy kazananların 2400'den fazla başvuru arasından seçildiğini belirtti. Müzik dalında Pulitzer Ödülünü hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar DAMN albümüyle kazanırken, Lamar 'hip-hop' müzik alanında bu ödülü kazanan ilk kişi oldu.

    • Gazetecilik:

    Kamu Hizmeti: New York Times gazetesi ve New Yorker dergisi
    Son Dakika Haberleri: Santa Rosa Press Demokrat
    Araştırmacı Gazetecilik: Washington Post gazetesi ekibi
    Açıklayıcı Haber: Arizona Republic ve USA Today personeli
    Yerel Haber: Cincinnati Enquirer
    Ulusal Haber: The New York Times ve The Washington Post personeli
    Uluslararası Haber: Claire Baldwin, Andrew R.C. Reuters'den Marshall ve Manuel Mogato
    Özel Haber: Rachel Kaadzi Ghansah, GQ
    Yorum: Alabama Medya Grubu'ndan John Archibald
    Sanat Eleştirisi: New York Dergisi'den Jerry Saltz
    Editoryal Yazı: Des Moines Register'dan Andie Dominick
    Editoryal Karikatür: New York Times'dan Jake Halpern ve Michael Sloan
    Son Dakika Haberleri Fotoğrafçılığı: Ryan Kelly, Daily Progress'in
    Özel Fotoğraf: Reuters'in personeli

    • Drama ve Müzik:

    Kurgu: Less, Andrew Sean Greer
    Drama: Cost of Living,Martyna Majok
    Tarih: The Gulf, Jack E. Davis
    Biyografi: Prairie Fires, Caroline Fraser
    Şiir: Half-light, Frank Bidart
    Kurgusal olmayan düz yazı: Locking Up Our Own, by James Forman Jr.
    Müzik: Kendrick Lamar, Damm (DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 01:08
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