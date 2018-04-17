Erivan’da halk, merkez caddeleri kapatmaya başladı

Ermenistan’da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlığa aday gösterilmesini protesto edenler caddeleri kapattı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkanlar, parlamento binasına çıkan merkez cadde ve sokakları kapatmaya başladı.

Sputnik muhabirinin olay yerinden bildirdiğine göre, muhalifler Erivan merkezindeki birkaç cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Çok sayıda gösterici Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyor.

Kavşaklardan birinde polis, halkı dağıtarak yolu trafiğe açmaya çalışıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 00:53

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