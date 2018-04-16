Osmanlıspor karşısında öne geçen Trabzonspor skoru koruyamadı: 3-3

Büyük heyacana sahne olan 29'uncu haftanın son maçında Trabzonspor'u ağırlayan Osmanlıspor, 1-3'lük skordan geri döndü ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında Osmanlıspor kendi sahasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Haftanın son maçında Ankara'da Osmanlıspor'un konuğu olan Trabzonspor, ilk yarısında 2 farkla öne geçtiği karşılaşmada galibiyeti koruyamadı ve maç 3-3'lük beraberlikle sonlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Kucka'nın ortasına yükselen Novak'ın kafa vuruşunu çizgi üzerinden Karcemarskas çıkardı. Dönen topa tekrar hamle yapan Novak topu ağlara gönderdi: 0-1. 15'inci dakikada Kucka topu savunmanın arkasına atarak Yusuf'la buluşturdu. Yusuf'un ceza sahasına girerken çektiği şutta top ağlara gitti: 0-2. 21'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Regattin'in şutunu Trabzonspor kalecisi Onur çift yumrukla uzaklaştırdı. 39'uncu dakikada Abdulkadir'in pasıyla topla ceza sahası dışında buluşan Kucka'nın şutunda kaleci Karcemarskas son anda uzanarak topu kornere çeldi. 41'inci dakikada Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Ceyhun'nun kafa vuruşu direkten auta çıktı. 45'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta top Sosa'nın kafasından sekti. Arka direkte topla buluşan Musa'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı ve ilk yarı Trabzonspor'un 0-2 üstünlüğüyle sonlandı. 51'inci dakikada Osmanlıspor atağında top savunmadan sekerek orta sahaya yakın olan Musa'ya geldi. Topu düzelten Musa yaklaşık 35 metreden topu filelere gönderdi: 1-2. 54'üncü dakikada Regattin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu, kaleci Onur'da kaldı. 56'ncı dakikada kullanılan serbest vuruşta Yusuf'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Rodallega röveşata ile topu ağlara gönderdi: 1-3. 67'nci dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Pereira topu kalecinin üzerinden ağlara göndermek istedi. Kaleci Karcemarskas son anda müdahele ederek topu uzaklaştırdı. 73'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Vrsajevic topu penaltı noktasında olan Cikalleshi'ye aktardı. Topu soluna çeken Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3. 78'inci dakikada Sosa'nın pasıyla topla buluşan Yusuf'un şutu kalecinin sağından auta çıktı. 83'üncü dakikada sağ taraftan Regattin'in ortasında Musa'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maç 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla beraber düşme hattındaki Osmanlıspor puanını 29'a yükseltti. Atiker Konyaspor'la aynı puanda olan ve ligde 17'inci sırada yer alan Osmanlıspor'u bundan sonra ise yine zorlu maçlar bekliyor. Ömümüzdeki hafta 15'inci sırada bulunan Gençlerbirliği ile derbi maçına çıkacak olan Osmanlıspor, daha sonrasında şampiyonluk yarışındaki Başakşehir, düşme potasındaki Alanyaspor, yine şampiyonluk adaylarından olan Beşiktaş ve en son hafta da Akhisarspor ile mücadele edecek.

Trabzonspor ise bu beraberlikle puanını 46'ya yükselterek haftayı 5'inci sırada tamamladı. Bordo mavililer kalan 5 haftada puan kaybetmemek ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmenin hesaplarını yapıyor. (DHA)

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