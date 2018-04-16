Stockholm’de ‘Küresel Eşitlik Konferansı’ başladı

İsveç’in başkenti Stockholm’de, cinsiyet ayrımcılığına karşı alınacak önlemlerin tartışılacağı 'Küresel Eşitlik Konferansı' başladı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in başkenti Stockholm’de, cinsiyet ayrımcılığına karşı alınacak önlemlerin tartışılacağı “Küresel Eşitlik Konferansı” başladı. Ev sahipliğini İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Ticaret Bakanı Ann Linde ve Uluslararası Gelişim İşbirliği ve İklim Bakanı İsabella Lövin’in yaptığı konferansa 100 civarında ülkeden 500’ü aşkın davetli katılıyor.

İsveç Hükümetinin resmi internet sitesinde konferansın amacı “sivil toplum örgütleri, hükümet, işveren ve akademi çevrelerini bir araya getirerek eşitliğin sağlanabilmesi için uluslararası işbirliğini geliştirmek” olarak özetlendi. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, kadınların haklarının güçlendirilmesi ve temsiliyetlerinin sağlanmasının dünyada barış ve refahın güçlendirilmesini sağlayacağını söyledi.

Amaçlarının feminist bir dış politika olduğunu söyleyen Wallström, “Bu konferasla sokataki halkla üst düzeydeki yöneticileri buluşturma ve deneyimlerini birbirlerine aktarma ve siyasi liderleri etkileme olanağı sunuyoruz” dedi.

Uluslararası Gelişim İşbirliği ve İklim Bakanı İsabella Lövin, kadınları güçlendirmenin yoksulluğun ortadan kalkmasına katkıda bulunduğunu beliterek “Bunu kadın ve genç kızlara kendi bedenleri üzerinde karar verme haklarını vererek başlayacağız. Trajik ama açık bir gerçek, eşitliğe yönelik saldırıların arttığını ve sivil toplumunun etkisinin sınırlandığını görüyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ann Linde, ülkeler arası ticarette İsveç’in feminist bir dış politika uyguladığını belirterek “Bir gün feminist bir ticaret politikasını yaşama geçireceğimizi söylediğimde gülüşmelerle karşılandım. Ama şimdi bunu yaşama geçirdiğimizin kanıtları var” şeklinde konuştu.

Dşişleri Bakanı Margot Wallström, konferansın açılış konuşmasında İsveç’in Birleşmiş Milletler’in geçici üyeliğine seçildikten sonra Güvenlik Konseyleri’nin aldığı tüm kararlarda güvenlik, kadınlar ve barışın yer aldığını söyledi ve “Biz kendimizi feminist bir hükümet olarak tanımlıyoruz, bundan da onur duyuyoruz” dedi.

Bakanların konuşmalarının ardından çalışmalarına başlayan konferans iki gün sürecek.

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