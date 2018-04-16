Ünal: CHP, Marksist Leninist angajmanlar kullanıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AKP MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın toplantısı düzenledi.CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun tutuklu milletvekilleri için “rehin” demesini eleştiren Mahir Ünal, CHP’nin “Marksist Leninist angajmanlar kullandığı”nı söyledi.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

"CHP Genel Başkanı ve sözcüler rutin iftiralarını sıraladılar. Dikkatimizi çeken iki noktanın altını çizmek istiyorum. İstanbul il başkanının konuşmasında tutuklu milletvekilleri için 'rehin' ifadesini kullanması ve genel başkan yardımcılarından birinin Selahattin Demirtaş ile Deniz Gezmiş benzetmesi. Bütün bunlar anlaşılabilir ve izah edilebilir. Buna, Kılıçdaroğlu'nun parka ve postal giydiği günleri hatırlatmasını da eklemek gerekiyor. Biliyorsunuz Marksist Leninist Komünist Parti ve 10 marjinal örgüt HDP'ye destek verdi ve Figen Yüksekdağ karşımıza eş başkan olarak çıktı. Bunların ortak özelliklerine baktığımızda bunların Stalinist yöntemleri kullandığını görürsünüz. İdeolojik angajmanları aynıdır. Sorunların çözümünü silahlı mücadele olarak gördüklerini biliyoruz.

Yeni olan şey Kılıçdaroğlu CHP'sinin yeni Marksist Leninist angajmanlarıdır. CHP'nin HDP'yle, YPG'yle, DHKP-C ile ortak angajmanlarını görmemiz gerekir. Atatürkle ve CHP geleneğiyle bağını kopardığını söylerken kastımız budur.

Her ne kadar Avrupa'daki marksist leninist gelenek gelişime katkı sunmuş olsa da, bizdeki gelenek arkaik, geride kalmış bir ortak fikri ideolojik işbirliğini ifade ediyor.

CHP'nin eylemlerini, protestolarını, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük pozisyonunu, kutsallara değerlere karşı aldığı tavrı da buradan okumak gerekir."

KARAMOLLAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

(Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eleştirileri hakkında) "Bunları değerlendirmeye değer görmüyorum. Nihayetinde bu değerlendirmeler daha çok bir spekülasyon oluşturmak ve yeni tartışma alanı oluşturmak ve bunlar üzerinden siyasal konum oluşturmak üzere bu dil ve söylem görülüyor. Bunlar Karamollaoğlu'nun kendi siyasi görüşleridir. Bu siyasi değerlendirmeler yeni değil. Sadece "Karamollaoğlu böyle düşünüyormuş" diye düşünüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖVİZ AÇIKLAMALARI

(Döviz kurlarıyla ilgili dalgalanmayla ilgili Kılıçdaroğlu açıklamaları hakkında) "Az önce anlatmak istediğim şey buydu. Kılıçdaroğlu'nun dili ve söylemi açık ve net Türkiye karşıtıdır. Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobya yaşıyor. Bu PKK'nın DHKP-C'nin ortak söylemidir. Siyasette muhalefet olur, milli meselelerde mutabakat olur. Eğer muhalefetseniz çözüm önerisi ortaya koyarsınız." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 21:48

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