Öğretmenler bir kez daha 'can güvenliği' istedi

Adana'da Eğitimci Yunus Esen'in bir öğrenci tarafından bıçaklanmasına dair Eğitim sen ve Türk Eğitim-Sen ortak açıklama yaptı: MEB harekete geçmeli.

Adana’da eğitim emekçileri bir kez daha bir öğretmene yönelik yaşanan şiddet olayı için bir araya geldi. Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen, Barbaros Ortaokulunda görevli Müdür Yardımcısı Yunus Esen’in bir öğrenci tarafından bıçaklanmasıyla ilgili okul önünde ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasnı okuyan Eğtim Sen Adana Şube Sekreteri Cemil Özen, şiddetin nedeninin eğitim emekçilerinin mesleğinin itibarsızlaştırması politikaları olduğunu ifade etti.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILSIN'

Okulların şiddet yuvası haline gelmesinde, öğretmenlik mesleğini rencide eden yaklaşım ve açıklamaların, her fırsatta şiddet ve nefret dilini kullanan siyasetçilerin ciddi bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Özen, “Şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması, eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması gerektirmektedir. Okullarda rehberlik hizmetlerinin işletilmesi ve buralardaki yetersiz personel sayılarının giderilmesi gerekirken MEB’in rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönelik düzenlemelerinin olumsuz sonuçlarının görülmeye başlanması dikkat çekicidir” dedi. Okullarda şiddetin son bulması için acilen gerekli adımların atılması gerektiğini dile getiren Özen, “Bu konuda somut ve kalıcı çözümler üretilmesi ve okullarda yaşanan şiddetin önlenmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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