Hakan Atilla davası bir kez daha ertelendi

ABD'de tutuklu yargılanan Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davası bir kez daha ertelendi.

“ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme”, “kara para aklama” ve “bankacılık sahtekarlığı” ile bunlarla ilintili suçlamalarla New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davası bir kez daha ertelendi.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, 7 Mays'ta görülmesi gereken davanın bu tarihte uygun çevirmen bulunamadığı ve dava ile ilgili yeni belgeler sunulduğu gerekçesiyle 16 Mayıs tarihine ertelendiğini duyurdu. (DHA)





Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 21:34

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