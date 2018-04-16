Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
16 Nisan 2018 20:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri ile ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’yi vurması konusu ele alındı.
Stoltenberg’in Temmuz ayında Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 20:29
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