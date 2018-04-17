Deri işçileri zam talep edecek

Çorlu'da deri işçileri, Temmuz ayında kendilerine yapılacak olan zamların erkene alınmasını istiyor.

Tuncay SAĞIROĞLU

Çorlu

Hayat pahalılığı karşısında ücretlerdeki erime, geçim sıkıntısı çeken deri işçileri, Temmuz ayında yapılacak olan zamların erkene alınmasını istiyor. Bu talep için girişimlerde bulunan işçiler, birkaç fabrikada başarılı oldu. Talebin her yerde hayata geçmesi için organize deri sanayinde ortak hareket etmek gerektiğini söyleyen deri işçileri “1 Mayıs’ta sesimizi birleştirmeliyiz” çağrısını yaptı.

“Deride zamlar senede bir defa temmuz ayında yapılıyor. Şimdi biz bu zammın hemen yapılmasını istiyoruz” diyen bir deri işçisi şöyle devam etti: “Deri sektöründe ücretler her yıl eridi. İşçinin çoğu asgari ücrete çalışıyor. Hatta yazın öğrenciler daha düşük ücrete bile çalıştırılıyor. Ücretler yerinde sayarken hayat pahalandı. Yıllardır durgun olan deri sektöründe bu sene hareketlenme var. Ama bizim ücretler yerinde sayıyor.”

DERİDE SORUN ÇOK, ÇÖZÜM İŞÇİDE

Ağır çalışma koşullarının olduğu deri sektöründe işçiler neredeyse hiçbir önlem almadan çalışmak zorunda kalıyor. Başta kürk üretiminin yapıldığı fabrikalar sezonluk faaliyet yürüttüğü için deri işçileri yılda 7-8 ay çalışıyor. Diğer ayları boşta geçiren deri işçileri, ücretler geçinecek düzeyde olmadığı için sektör değiştiriyor. Yeni sezonda işçi bulamayan fabrikalar ise şimdilik ücretlere zam yapmaya yanaşmıyor. “Birkaç yıldır deri sektörü durgundu. Çalışma koşulları ağır. Yılın yarısı çalışıp yarısını yatıyoruz. Ücretler ise sürekli eridi. İşçinin çoğu asgari ücrete çalışıyor. Bundan dolayı deri işçileri diğer sektörlere kaydı. Eleman sıkıntısı çekiyorlar. Buna rağmen deri patronları ücretleri iyileştirmeye yanaşmıyor. “Deride sorun çok çözüm bizde” diyen deri işçileri, patronların işçi bulamadığı bu durumun değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu sene deri işçilerinin 1 Mayıs’a ilgisinin daha yoğun olduğunu belirten bir deri işçisi, “Değişik görüşlerden deri işçileri bile hayat pahalılığından, dövizin artması ve ülkenin geldiği noktadan rahatsız. Bu sene ses çıkarmaya daha meyilli. Ama herkes kendi partisinde veya herhangi bir sendikada yürüyeceğini söylüyor. Ama bu sene deri işçileri olarak pankart açıp zam talebi ile 1 Mayıs’a katılmalıyız. O zaman bir anlamı olur” diye konuşuyor.

Birçok fabrikadan işçilerle görüşerek “Eğer 1 Mayıs’ta bile deri işçileri olarak bölünürsek patronların karşısında nasıl birleşeceğiz?” dediklerini aktaran bir diğer deri işçisi “1 Mayıs’a ortak ve zam talebimizle katılalım” çağrısını yaptı.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 19:57

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