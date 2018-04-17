Alan tartışması yapmak sermayenin ekmeğine yağ sürer

Kartal Belediyesi'nden bir taşeron işçi, Evrensel'e yazdığı mektubunda 1 Mayıs'taki alan tartışmalarına ilişkin yazdı: Sermeyenin ekmeğine yağ sürer..

Kartal Belediyesi taşeron işçisi

İstanbul

Değerli Evrensel okuru belediye çalışanı arkadaşlar;

Ben de 696 KHK ile emekliliğe ayrılan bir arkadaşınızım. Hükümetin taşerona kadro aldatmacasının ne demek olduğunu şimdi daha iyi anladığımızı düşünüyorum. En iyimser tahminle 150-200 kişinin işsiz kalıp açlığa mahkum edildiği bir süreç. Bu süreçte sendikal bürokrasiye rağmen işçilerin kendi emeğine, işine sahip çıkmak için nasıl tutum aldığını Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinde iki üç gündür görüyoruz.

Sendikaların bütün ayak diremesine rağmen işçinin kendi iradesine güvenip, alanlara çıkıp hak mücadelesi verirken; bu mücadeleyi örgütlemesi gereken ve bu mücadeleyi tüm emekçilerin Birlik Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’a taşıyıp, oradan mücadele hattı örüp, bu saldırıları püskürtüp, işçi sınıfı adına kazanımlar elde etmesi gereken ve kendine mücadeleci sendikayım diyen Birleşik Metal-İş’e sormak istiyorum: İşçi sınıfına bu saldırılar varken yine Taksim deyip, yine 1 Mayıs’ı alan tartışmasına indirgemenin sermayenin emeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramayacağını bilmiyorlar mı? Geçen sene Gebze’de alana çıkarken bu sene niye Taksim? İşçinin 1 Mayıs’a gelmesini mi istemiyorlar, yoksa 2015 metal fırtınada olduğu gibi işçinin tepkisinden mi korkuyorlar? Ya da soldan yeni Türk-İş mi olmaya adaylar. Bu memlekete bir Türk-İş ve Türk Metal fazlayken üçüncüsüne aday olmaya gerek yok. Kimsenin sınıfın bölünmesi için çaba harcamasına gerek yok. Onu sermaye yeterince yapıyor. Sermayeyi yenecek olan sınıfın birliğidir.

Yaşasın emekçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 19:43

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