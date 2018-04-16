81 yaşında karton toplayarak geçimini sağlıyor

60 yılın ardından yıkım nedeniyle Sur’dan çıkmak zorunda kalan Fatma Yaşar (81), 20 yıldır karton toplayıcılığı yaparak, engelli çocuğuna bakıyor.

Esra Solin DAL

Urfa’nın Siverek ilçesinden 60 yıl önce evlenerek Diyarbakır’ın Sur ilçesine gelen ve o yıllardan bu yana Melikahmet Caddesi’ndeki evinde yaşayan, ancak sokağa çıkma yasakları nedeniyle Bağlar’a taşınmak zorunda kalan 81 yaşındaki Fatma Yaşar, 20 yıldır kağıt toplayıcılığı yapıyor. Yaşar, halen her sabah gıda toptancılar sitesine gidip buradaki kağıt ve kartonları toplayarak geçimini sağlıyor.

TEK BAŞINA ENGELLİ ÇOCUĞUNA BAKIYOR

Acısıyla tatlısıyla Sur’un her sokağında bir anısı olduğunu dile getiren Yaşar, 6 çocuğunu Sur’da dünyaya getirdiğini ve büyüttüğünü söyledi. Eşini ve oğlunu 2 buçuk yıl önce peş peşe kaybettikten sonra engelli oğluyla Bağlar’da kiralık bir eve taşınarak orada yaşamaya başlayan Yaşar, yaşının ilerlemesine rağmen karton toplamayı sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden siteye gelerek esnafları tek tek dolaşan, topladığı kartonları küçük el arabası yardımıyla sitede bulunan bir boş alanda biriktiren Yaşar, akşam olduğunda kartonları, fabrikaya götürüp satıyor ve hem kendi hem de engelli oğlunun ihtiyaçlarını karşılıyor.

‘ELİM AYAĞIM TUTUNCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIM’

Site esnafı tarafından sevilen Yaşar, “Kadın olarak ne iş yaparsanız yapın mutlaka negatif durumlara karşılaşırsınız. Hele yaşlıysanız insanlar artık işiniz bitti gözüyle bakıyor. Öyle baksalar da insanların yadırgayıcı ve acıyan bakışlarına maruz kalabiliyor insan. Ama ben her şeye rağmen çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Hayatım boyunca sürekli çalıştım, hiçbir işe burun kıvırmadım. Başkasının eline bakmaktansa el ayak tutuncaya kadar çalışmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamak bu dünyadaki tek dileğimdir” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 18:18

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