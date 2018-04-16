Büyükçekmece'de bir ayda 2. kez kimyasal madde alarmı

Büyükçekmece Eskice köyünde yol kenarına bırakılan 6 varil paniğe neden oldu.

İstanbul Büyükçekmece’de bir ay içerisinde ikinci kez kimyasal atık dehşeti yaşandı. Eskice köyünde yol kenarına bırakılan 6 varil çevredekilerin dikkatini çekti. Köylülerin belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine AFAD sevk edildi. Ekipler, içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen varilleri bir süre olay yerinde inceledi. İncelemenin ardından variller götürüldü. Büyükçekmece’de kısa sürede yaşanan kimyasal atık vakası neler oluyor sorusunu akıllara getirdi. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Ergin, kısa sürede yaşanan iki olayın İstanbul’da kimyasal atık yönetimi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu gösterdiğini belirtti. Atıkların insan ve çevre sağlığı açısından ciddi sorunlar yaratacağını anlatan Ergin, bu tür olaylarda incelemelerin şeffaf yapılarak kamuoyunun açık bir biçimde bilgilendirilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

ALENİ VE KASIT VAR

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Ergin, İstanbul’da kimyasal atık yönetimi konusunda altyapı yetersizliği olduğunu düşündüklerini, son yaşanan iki olayın da bunu güçlendirdiğini ifade ederek “Büyükçekmece’de ortaya çıkan görüntüler aleni bir biçimde kimyasal atıkların çevreye bırakıldığını gösteriyor. Burada bir kaza, sızıntı değil açık bir insan ve çevre sağlığına kasıt var. Burada firma ya da şirket yetkililerinin sadece para cezası değil hukuksal olarak ceza davalarıyla yargılanmaları gerekir” diye konuştu.

TAKİP SİSTEMİ SIKINTILI

Bu tür olaylarda AFAD yetkililerinin olaya müdahale ettiğini ancak sonraki süreçlerde kamuoyunun açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmediğini anlatan Ergin “Kimyasal kullanan fabrikalarda ortaya çıkacak atık ve oranı ortalama olarak bellidir. Laboratuvar sonuçları, analizleri açıklansa o bölgede hangi fabrika bunu atıyor tespit ya da tahmin edilebilir” dedi. Kimyasal atıkların bertaraf edilme yöntemlerinin belli olduğunu ancak takip sistemi olmadığı için sıkıntı yaşandığını belirten Ergin, Kimya Mühendisleri Odası olarak hiçbir karşılık beklemeden halk ve çevre sağlığı için bu tip olaylarda denetleme ve inceleme yapabileceklerini defalarca açıkladıklarını hatırlatarak “Bu tip olayların yaşanmaması ya da yapanların yanına kâr kalmaması için oda olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız”

9 KOYUN 10 TAVUK ÖLMÜŞTÜ

Nisan ayı başında Büyükçekmece’de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle 9 koyun ve 10’dan fazla tavuk ölmüştü. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, araziye dökülen sıvıdan numune alarak incelemelerde bulunmuş ve ilk bulgulara göre suda hidrojen siyanür maddesi tespit edilmişti. Olayın yaşandığı alana yakın bir ev de geçici olarak boşaltıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 19:47

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