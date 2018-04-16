ATK, 5 kişiyi ezerek öldüren zırhlı aracın sürücüsünü ‘kusursuz’ buldu

Adli tıp kurumu, 2017 yılında Diyarbakır Lice’de çarptığı otomobildeki 5 kişinin ölümüne sebep olan polis N.İ'yi 'kusursuz' buldu.

Deniz TEKİN

Adli tıp kurumu (ATK), 2017 yılında Diyarbakır Lice’de çarptığı otomobilde bulunan 5 sivilin feci şekilde ölümüne neden olan Zırhlı Araç Sürücüsü Polis N.İ’nin “kusursuz”, olayda ölen Otomobilin Sürücüsü Fikri Demirbaş’ın ise “asli kusurlu” olduğu yönünde rapor hazırladı.

Askeri operasyon için Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görevlendirilen Batman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait 72 A 0423 plakalı Kobra tipi bir zırhlı araç, 20 Haziran 2017’de Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Lice ilçesi Fis (Ziyaret) köyü civarında seyir halinde olan 21 DH 918 plakalı otomobile çarpmıştı. Zırhlı polisin çarparak ezdiği otomobilin içinde bulunan Mahmut Öner (74), Mevlüt Dağtaş (64), Abdulhamit Dağtaş (63), Fikri Demirbaş (53) ve annesi Zeynep Demirbaş (76) feci şekilde yaşamını yitirmişti. Devrilen zırhlı araçta bulunan 5 özel hareket polisi de hafif yaralanmıştı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığının zırhlı araçların bugüne kadar karıştığı bu en büyük ölümlü kazayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Zırhlı Araç Sürücüsü N.İ. isimli polis gözaltına alınmış ancak daha sonra “adli kontrol” uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

Mağdur avukatları, olayın gerçeğe aykırı bir şekilde ele alınıp tutanaklara geçirildiğini belirterek itiraz etmişti. Bu amaçla olay yerine giderek topladıkları deliller ve çektikleri görüntülerin delil olarak kabul edilmesi için Lice Asliye Hukuk Mahkemesine delil tespit davası açtı. Mahkeme, avukatların talebini yerinde bularak, bunların delil olarak gösterilmesine karar verdi. Mağdur avukatlarının talebi üzerine, zırhlı aracın kamera kayıtlarının bulunduğu hard diskteki olay anına ait görüntülerin bulunması, görüntüler silinmiş ise geri getirilerek çözümünün yapılması için uzman bilirkişiye gönderilmişti. Hard diski inceleyerek bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, aracın kayıt cihazının “bozuk” olduğu, bu nedenle kayıt yapmadığı için olay anına ilişkin görüntülerin bulunmadığını belirtildi

ÖLEN BİRİNCİ DERECE ‘KUSURLU’ GÖSTERİLMİŞTİ

Jandarmanın trafik kazasına ilişkin hazırladığı “kaza tespit tutanağı”nda ise, zırhlı aracın ezdiği Otomobilin Sürücüsü Fikri Demirbaş şerit ihlalinden “birinci derecede asli kusurlu”, Zırhlı Polis Aracının Sürücüsü N.İ. ise, aşırı hız ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamaktan “ikinci derecede asli kusurlu” olarak gösterilmişti.

Kazada ölenlerin avukatları, jandarma tutanağının gerçeğe aykırı bir şekilde ve polislerin beyanları doğrultusunda hazırlandığını belirterek, rapora karşı Lice Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz bulunmuştu. Savcılık, kazanın oluş şekli ve kusur oranının tespiti için olaya ilişkin Jandarmanın hazırladığı, “Trafik kazası Tespit Tutanağı”nı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesine gönderdi.

ATK, ÖLENİ KUSURLU BULDU

Trafik İhtisas Daire Başkanı ile bir profesör ve mühendisten oluşan 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı 2 sayfalık raporda, dosya bir bütünüyle incelendiğinde olayı tutanakta anlatıldığı şeklinde meydana geldiği görüşüne varıldığı ileri sürüldü.

“Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nda Zırhlı Aracın Sürücüsü N.İ’ye dair kusurlu bulunduğu yönündeki değerlendirmenin olayın oluşuna uygun olmadığını iddia edilen kararda, şu tespite yer verildi: “Mevcut verilere göre, Sürücü Fikri Demirbaş’ın içerisinde yolcu olarak, Abdülhamit ve Mevlüt Dağtaş ile Mahmut Öner ve Zeynep Demirbaş isimli şahısların bulunduğu, yönetimindeki “21 DH 918” plaka sayılı otomobil ile gündüz vakti, yerleşim yeri dışında, iki yönlü yolda, Bingöl yönünden Diyarbakır yönüne seyir sırasında olay yerine geldiğinde; yola gereken dikkatini vermemesi ve aracını kendi seyir şeridinde güvenli bir şekilde sevk ve idare edebilme becerisi gösteremeyerek karşı yönden gelen trafiğe ait şeride girmesi sonucu, Diyarbakır yönünden Bingöl yönüne seyretmekte olan Sürücü N.İ. yönetimindeki, içerisinde yolcu olarak C.Y.E, U.O, S.K. ve E.Ç. isimli şahısların bulunduğu, ‘72 A 0428’ plaka sayılı zırhlı Kobra aracıyla çarpışmalarına sebebiyet veren olaydaki; dikkatsizliği, tedbirsizliği, kurallara aykırı davranışlarıyla Asli kusurludur.

Sürücü N.İ’nin ise, meydana gelen olayda, dosyadaki mevcut verilere göre, kazanın oluşu üzerine etken hatalı herhangi tutum ve davranışı ya da kural ihlali görülmediğinden sonuçta atfı kabil kusuru yoktur.

SONUÇ: Yukarıdaki hususlar birlikte değerlendirildiğinde olayda; Sürücü Fikri Demirbaş’ın asli kusurlu olduğu, Sürücü N.İ’nin ise kusursuz olduğunu kanaatini bildiren müşterek rapordur.”

AVUKATLAR ATK, RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Adli Tıp Kurumu (ATK) Ankara Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesinin olaya ilişkin hazırladığı bu rapora karşı Lice Cumhuriyet Başsavcılığına mağdur avukatlarınca itirazda bulunuldu. İtiraz dilekçelerinde ATK tarafından hazırlanan raporun sadece olay yeri kaza tespit tutanağına dayandırıldığına dikkat çekilerek, soruşturma dosyasında mevcut deliller, olay yeri inceleme ekibi tarafından çekilen fotoğraflar, kaza tespit tutanağının taraflı olduğu ve olayın aydınlatılmasından çok uzak olduğu vurgulandı.

ATK’nin, avukatların olay yerinde yapmış olduğu incelemeler sonucunda topladığı, Lice Asliye Hukuk Hakimliği kararıyla dava dosyasına konulmasına karar verdiği fotoğraf ve görüntü kayıtları gibi delilleri dikkate almadan raporu hazırladığını işaret eden avukatlar, “Bu nedenler ile kazanın oluş şekli ile kusur oranının tayini için soruşturma dosyasında bulunan kolluk tarafından çekilen fotoğraflar ve deliller ile tarafımızca sunulmuş bulunan olay yerini gösterir video kayırları ile fotoğrafların incelenerek tekrardan rapor hazırlanması gerekmektedir. Bilimsel ve teknik görüşün alınması adına dosyanın tekrardan adli tıp kurumuna gönderilmesini talep ediyoruz” diye kaydetti. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 18:10

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