23. İzmir Kitap Fuarı devam ediyor

Kor Yayınları tarafından basılan 'Türk Nüfus Mühendisliği' Kitabının Yazarı Nevzat Onaran, İzmir Kitap Fuarı'nın 2. gününde okuyucularla buluştu.

23. İzmir Kitap Fuarının ikinci gününde Kor Yayınları tarafından basılan “Türk Nüfus Mühendisliği” Kitabının Yazarı Nevzat Onaran okuyucuları ile buluştu. Moderatörlüğünü Yazar Ramis Sağlam’ın yaptığı söyleşide Onaran Anadolu halklarının nasıl bir mühendislik faaliyetiyle hedef alındığını ve imhaya tabi tutulduğunu anlattı.

Türk nüfus mühendisliği projesi kapsamında 1920-1940 dönemine yoğunlaştığını belirten Onaran “Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Osmanlı’dan 1914’lerin ekonomi politik mirası ve Türk Kurtuluş Savaşı ile cumhuriyete dönüşümü Ermeni, Rum meselesini, mübadeleyi ve takriri sükun icraatını inceledim. İkinci bölümde; 1920’li yıllarda netleşen ve 1930’larda Kürtler üzerinden özellikle Dersim’de uygulanan inkar ve asimilasyon politikalarına değindim” dedi.

Üçüncü bölümde; Türk nüfus mühendisliğinin karargahı olan İçişleri Bakanlığı ve Nüfus Umum Müdürlüğünün Türk vatandaşlığı kimliğinin detaylarını incelediğini ifade eden Onaran, dördüncü bölümde ise Türk milliyetçiliği ekonomi politiğinin oluşumu ve uygulanması üzerinde durduğunu belirti.

‘MİLLİYETÇİLİĞİN EKONOMİ POLİTİĞİ’

Kitabının Türk nüfus mühendisliğinin kriminal ilk büyük çaplı icraatı olduğunu da ifade eden Onaran şunları söyledi: “Türk milliyetçiliğinin ekonomi politiğini ben şöyle tanımlıyorum. Milleten Türk, dinen Sünni-İslam olmayanın demografik ve ekonomik yapıdan tasfiyesidir. Özetle kitabım Türk nüfus mühendisliği kapsamında Hristiyan milletlerin canıyla ve malıyla tavsiyesinde devletin rolü, Alevi - Kızılbaşların imha ve asimilasyonunda Türkleştirme ve Sünnileştirme politikalarını ve Anadolu tarihini ve coğrafyasını Türkleştirme politikalarını ele alıyor.”

Söyleşiye “Smyrna’nın İzlerinden” isimli kitabıyla katkı sunan Ramis Sağlam, Anadolu’nun tarihi ve coğrafi yapısının Türkleştirilmesi konusunda “23.TÜYAP Kitap Fuarının yapıldığı bu alan, Kültürpark, eski Rum ve Ermeni mahallelerini kesiştiği yerleşim alanıydı. Bu alanda bir katedral, iki tane de şapel bulunmaktaydı.1922 büyük yangınından sonra bu alan uzunca bir süre ‘yangınlık’ adı ile anıldı. 1873 yılında yayınlanan resmi olmayan rapora göre İzmir’in nüfusu 155 bindir. Nüfusun 75 bini Rum, 45 bini Türk, 15 bini Musevi, 10 bini Katolik, 6 bini Ermeni ve 4 bini yabancıdır. Bugün bu kentte yaşayan Türk olmayan eski çoğunluktan eser kalmamıştır” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 17:25

www.evrensel.net