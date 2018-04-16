Erdoğan, önce bombaları beğenmedi sonra 'niye vuruyorsunuz' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul’da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresinde konuştu. ABD’nin Suriye’yi vurmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan Erdoğan bu kez önce atılan bombaları beğenmedi, sonra da niye vuruyorsunuz diye sordu. Erdoğan’ın bu açıklamaları ABD ile Rusya arasına sıkışmanın göstergesi olarak yorumlandı.

Erdoğan, önce “Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu? Gel vur burayı ondan sonra barış de. Olmaz olsun böyle barış” dedi.

Ardından “Avrupa’dan buraya vurmak için niye gelinir?” diyen Erdoğan devamında şunları söyledi:”Sayın Trump da ifade etti. Trilyonlar konuştu ta eski Bush, baba Bush değil, oğul Bush. Göreve geldiğimde Amerika’nın başı oydu. İlk Irak’ı onunla vurdular. Oradan daha sonra Obama, aynı şekilde devam. Bir çok şeyleri yine konuştuk. Bu konuda deneyimli tecrübe, kitabımız oluşuyor. İnşallah kaleme alacağız, gerçekleri ortaya koyacağız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. İlk vurdukları yer biz oluyoruz. Kimse bize sus diyemez. 12 bin kilometre mesafeden buraya niye gelinir? Öbür taraftan bakıyorsunuz Avrupa’dan buraya vurmak için niye gelinir? Bunların hepsi düşündürücü.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 17:16

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