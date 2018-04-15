Türkiye’nin en büyük çevre davası başlıyor

Amasra'da’da 2019 kişinin imzasıyla açılan Türkiye’nin en büyük çevre davası yarın başlıyor. Bartın Platformu davaya katılım çağrısı yaptı.

Amasra’da Hema Termik Santral projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verildikten sonra başlatılan “Davacıyım” kampanyası sonrasında 2 bin 19 kişinin imzasıyla açılan dava bugün başlıyor.

BirGün’den Burcu Cansu'nun haberine göre, Bartın Platformu Amasra Sözcüsü Adnan Soylu, “Bu dava köprüden önceki son çıkış. Hem çevre hem de halk sağlığı açısından çok önemli. Tüm halkın bu davaya katılımını bekliyoruz” dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Platform üyeleri, 2 bin 119 vekâletle Zonguldak İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açılması için Bartın Adliyesi’ne başvurdu. Mahkeme heyeti dava dilekçeleri aşamasından sonra bir keşif günü tayin etti. Temmuz ayında termik santralin yapılması planlanan yerde keşif yapıldı. Hukuki açıdan da ciddi çalışmalar yapıldı. Bir süre sonra da bilirkişi raporları tarafımıza tebliğ edildi. Avukatlarımız bu bilirkişi raporlarına karşı beyanlarını sundu. Duruşma günü 16 Nisan Pazartesi olarak belirlendi. Sadece davacıları değil tüm Bartın, Amasra, Gömü, Tarlaağzı köylülerinin de davaya katılımları çok önemli. Bu dava köprüden önceki son çıkış. Tüm halkın katılımını bekliyoruz.”

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 16:01

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