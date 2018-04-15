Büyükçekmece'de ‘Cinsel istismara karşı birlikte mücadele’ çağrısı

Küçükçekmece İkitelli'de Ekmek ve Gül’ün çağrısıyla 'Çocuk istismarını önlemek mümkün! Peki ama nasıl?' başlıklı söyleşi düzenlendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin İkitelli semtinde Ekmek ve Gül’ün çağrısıyla “Çocuk istismarını önlemek mümkün! Peki ama nasıl?” başlıklı söyleşi düzenlendi.

Tokat, Büşürümlüler Derneğinde gerçekleştirilen etkinlikte istismarı ortaya çıkaran koşullarla birlikte, istismarın önlenmesi için yapılabilecekler tartışıldı. Rehber Öğretmen Meral Gülşen sunumunda, bireyin, ailenin, eğitim kurumlarının ve devletin istismarın ortaya çıkmasında rollerini anlattı. Gülşen, son 10 yıldır çocuk istismarının artmasına karşın, bunu engelleyecek düzenlemelerin yapılmadığının altını çizdi.

Gülşen’in sunumunun ardından, söz alan Avukat Devrim Avcı da hükümetin son olarak gündeme getirdiği cinsel istismarla ilgili yasa tasarısının istismarı önlemekten çok, istismarı akladığını ifade etti.

Avcı, “Yasal sorunların yanında, çocukları koruyucu önlemler alınmıyor, çocuk bakımı toplumsallaşmıyor, istismarın ortaya çıkmasından sonraki süreci devlet mekanizmaları doğru yönetemiyor” dedi.

Avcı, devletin uygulamalarının istismarı engellemekten uzak olduğunu kaydetti ve çocukların hayatının karartılmaması için mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Söyleşi, istismara karşı birlikte mücadele edilmesi gerekliliğinin ifade edilmesinin ardından son buldu.(İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 15:36

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