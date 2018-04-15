'H2o' kısa film ve fotoğraf yarışması başvuruları başladı

Kadıköy Belediyesi’nin Çevre Festivali kapsamında düzenlediği 'H2o' kısa film ve fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “H2o” kısa film ve fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Çevre Festivali çatısı altında düzenlenen festival, kamerasını doğadan yana kullanan amatörleri ve profesyonelleri bir araya getirecek. Yarışma sonucunda dereceye girenler Eko-Kamera Ödüllerini kazanacak. Kadıköy sınırları içerisinde yaşayan tüm yurttaşların katılabileceği yarışmada, yurttaşların doğadan yana bakış açısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

SUYUN FORMÜLÜ KAMERADA

Suyun formülü olan ‘H2o’nun konu olarak belirlendiği yarışmaya, her yarışmacı bir eserle katılabilecek. Kendi anlayış ve anlatım tarzlarına uygun olan tekniklerin kullanılabileceği yarışmada yer alacak filmlerin uzunluğu ise 2-8 dakika arasında olması gerekiyor. Yarışmaya katılacak filmlerin daha önce her hangi bir yarışmaya katılmamış veya başka bir yerde kullanılmamış olmamalı.

ÖDÜLLER ÇEVRE FESTİVALİNDE VERİLECEK

Yarışmaya katılan eserler alanlarında uzman jüriler tarafından değerlendirilecek. Kadıköy Çevre Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak “H2o” Kısa Film Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye 2 bin TL, Jüri Özel ödülü bin TL verilecek. Kentte ekolojik yaşamın konu edileceği filmler için son başvuru tarihi ise 18 Mayıs… (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 14:11

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