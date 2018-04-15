Erzin'de kurulmak istenen termik santralin lisansı iptal edildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde kurulmak istenen Selena Termik Santrali’nin lisansı iptal edildi.

Volkan PEKAL

Adana

Adana Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TTB) birlikte açtığı termik santral davalarında olumu bir gelişme yaşandı. Hatay’ın Erzin ilçesinde kurulmak istenen Selena Termik Santrali’nin lisansı Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildi.

Konuyu Evrensel'e değerlendiren davayı takip eden TTB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi İsmail Hakkı Atal, “2011 yılından bu yana açtığımız davalarda kömürlü termik santrallerin sebep olduğu zararlara işaret etmiştik. Bu santraller nedeniyle oluşan kanserojen maddeler içtiğimiz suya, yediğimiz ekmeğe karışıyor. Bu zararları kamusal görev anlayışımızla hep dile getirdik” dedi.

Atal, “Termik santraller kar edemiyor. Kredi, finans kuruluşları kredi vermiyor. Şirket lisans talebini geri çekti ve EPDK kararı ile sonlandırıldı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu kadar elektrik enerjisine ihtiyacı olmadığını ve şirketlerin gelecekte zarar edeceğini de ifade ettiklerini dile getiren Atal, “Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin enerji arz fazlası olduğu TÜSİAD başkanları, kredi finans kuruluşları ve yatırımcı şirketler tarafından da dile getirilmektedir. Halk sağlığını, gıda güvenliğini korumak ve dünyanın geleceğine katkı koyabilmek amacıyla açtığımız davalarda her açıdan ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 13:19

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