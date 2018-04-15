Amerikalı komünistlerden ‘Suriye’den elinizi çekin’ çağrısı

ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına tepki gösteren Amerikan Emek Partisi (APL) 'ABD emperyalizmi Suriye’den elini çek!' çağrısı yaptı.

Amerikan Emek Partisi (APL) Suriye’ye yönelik füze saldırılarına tepki gösterdi, “ABD emperyalizmi Suriye’den elini çek!” çağrısı yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, saldırının sadece Suriye’ye yönelik emperyalist saldırıların bir devamı olmadığı, Rusya ve Çin’in de karşı uyarıları da hatırlatılarak tüm dünyayı tehlikeye sürüklediği belirtildi.

“Rusya ile doğrudan askeri bir çatışma riskinin de bilincinde olan ABD, Şam’a füze saldırısı düzenledi” denilen açıklamada, Trump yönetiminin saldırıya gerekçe olarak ileri sürdüğü kimyasal saldırı iddiasının da kanıtlanmadığının altı çizildi.

ABD “emperyalist basını”nın saldırıyı aklamaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Fakat bunlar emperyalislerin hayatlarını riske attıkları insanlara satmaya çalıştıkları sığ burjuva gerekçelerdir” denildi.

‘SURİYE’Yİ VE ORTADOĞU’YU TERK EDİN’

20. yüzyılın başlarında olduğu gibi kendi çıkarlarlarına dayalı olarak dünyanın kontrolü, paylaşımı ve yeniden paylaşımı için savaşan çeşitli emperyalist güçlerin varlığına vurgu yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Suriyeliler yedi yıldır bu nedenle acı çekmektedirler. Bu ölüm ve dehşet dolu yedi yıl boyunca çatışma uluslararası boyutta büyütülmüştür. Atılan her füzeyle, düşen her bombayla, dünya, emperyalist devletler arasında doğrudan bir küresel savaşa daha da yakınlaşmaktadır. Amerikan Emek Partisi, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye yönelik saldırıları lanetlemekte, NATO askerlerinin ve istihbarat personellerinin Suriye’yi terk etmesini talep etmekte ve Ortadoğu’daki emperyalist ve gerici güçlerin çekilmesi çağrısı yapmaktadır.

Amerikan İşçi Partisi, savaş karşıtı anti-emperyalist harekete ve emperyalistlerin nihai yenilgisi için ihtiyaç duyulan sosyalist bir işçi hareketinin inşasına olan kararlı desteğini ilan etmektedir.” (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 13:03

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