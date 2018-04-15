Kemal Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz

Suriye'deki emperyalist saldırılarla ilgili hükümeti eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu 'Çok iyi oldu diyenlerin yüreğinde insanlık sevgisi yoktur' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bombalar denenirken bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler, 'Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı' diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüreğinde insanlık sevgisi yoktur. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi, insan sayılmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kemer'de partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen "Eşgüdüm Toplantısı"na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, ABD'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik düzenlediği hava saldırısını değerlendirdi. En güçlü silahların Ortadoğu'da denendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Arap halkı üzerinde, insanlar üzerinde deneniyor. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar, başka bir ülkede, başka insanlar üzerinde deniyorlar. Dünyanın dört bir tarafına dağılan Suriyeli kadınlar var. Eğer onların acısını yüreğimizde hissetmiyorsak kendimizi insan sınıfına koyamayız" diye konuştu.

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Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bombalar yağıyor kadın ve çocukların üzerine ama sesleri dünyada bizim hissettiğimiz yankıyı yaratmıyor. Yeni bombalar denenirken bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler 'Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı' diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüreğinde insanlık sevgisi ve insanlık yoktur. Meydan meydan çıkıp 'demokrasi, insan hakları' diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi, insan sayılmaz" dedi. (DHA)

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