‘En Güzel Şarkı’ Maltepe’deydi

Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz ve Ressam Günay Karakuş, ‘En Güzel Şarkı’ ile Maltepe Babil Kültür Merkezi Edebiyat Günleri'ne konuk oldu.

Maltepe Babil Kültür Merkezi Edebiyat Günleri'nin bu haftaki konukları Gazeteci ve Yazar Ercüment Akdeniz ile Ressam Günay Karakuş oldu. Mülteciler üzerine yaptığı araştırma ve yazılarıyla tanınan ve Mülteci İşçiler ile Sığınamayanlar adlı iki kitabı bulunan Ercüment Akdeniz’in son kitabı ‘En Güzel Şarkı’, Maltepe’de okurlarıyla buluştu. Maltepe Babil Kültür Merkezi’nde yapılan söyleşiyi Hüseyin Kırcal modere etti.

Kitabın yazım süreci hakkında bilgi veren Akdeniz, “Romanda en zorlu işlerde, en düşük ücrete çalıştırılan mültecilerin Türkiye’li emekçilerle etkileşim sürecini anlatmak istedik. Her şeye rağmen tezgah ve makine kardeşliği, işçilerlerde ortak mücadele duygusunu geliştiriyor çünkü” diye konuştu.

Romandaki portreler ve yaşanmışlıklar üzerine kesitler aktaran Akdeniz, “Egemen medyanın pompaladığı nefrete rağmen Türkiye’li emekçilerle ortak hak alma mücadelesinin yolu açık” dedi. Bunun en iyi örneğinin saya direnişinde gördüklerinin altını çizen yazar, “Türkiye işçi sınıfının mücadele geleneği ve bütün zayıflığına rağmen sendikal hareketin varlığı Suriyeli emekçileri olumlu etkiyor” ifadelerini kullandı.

Romanında biri Türkmen diğeri Halepli Kürt, iki işçinin İstanbul’daki karşılaşmalarına değinen Akdeniz, En Güzel Şarkı’nın bir dönüşüm romanı olduğunu belirtti. Romanı 12 ayrı bölümde ele aldıklarını ve her bölümü resimlemeye karar verdiklerini döyleyen Akdeniz, “Bir gencin, bir ev kadınının hatta Suriyeli bir işçinin okuyabileceği sadelikte olmasına özen gösterdik” dedi.

10 Ekim Ankara Gar Katliamında yaralanan Günay Karakuş’un çizgileriyle hayat kattığı En Güzel Şarkı’da yer alan resimler, Babil Kültür Markezi bahçesinde sergilendi. Sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Fotoğraf: Evrensel

Öykülerin kendisinde yarattığı duyguyu çizgilere yansıtmaya çalıştığını belirten Karakuş, “Resim de tıpkı müzik gibi evrensel bir dile sahip, ancak sınıf mücadelesinde resmin gücünün yeterince kullanıldığını düşünmüyorum. Bu çalışma biraz da bunu aşmaya dönük oldu” diye konuştu.

Böylesi bir çalışmasının parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Karakuş, insanların en zor anda bile umudunu yitirmemesi gerektiğini, kendisinin de resimleriyle mücadele azmini ve umudu çizmeye çalıştığını vurguladı.

Dinleyicilerin yorumları ve sorularıyla devam eden söyleşi, Ercüment Akdeniz ve Günay Karakuş’un kitaplarını imzalamasıyla son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 12:28

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