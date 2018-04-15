Dortmund’da gösteri yapan Neonazileri binlerce kişi protesto etti

Dortmund’da gösteri yapan ırkçı ‘Die Recht’ partisi üyeleri büyük tepkiyle karşılaştı. Sokağa çıkan binler 'Dortmund’da Neonazilere yer yok!' dedi.

Hıdır GÜYİLDAR

Dortmund

Dortmund, Cumartesi günü en hareketli günlerinden birini yaşadı. ‘Die Recht’ adlı ırkçı parti, Avrupa çapında çağrı yaparak, 700 kişiyi Dortmund’a topladı ve saat 13.00 ile 17.10 arasında gösteri yaptı. Bu karşın, binlerce antifaşist de kentin çeşitli noktalarında Neonazilere karşı sokaklara çıktı. Nazilere karşı büyük bir öfke vardı. Özellikle sokağa çıkanların “BlokaDo” kolunda yürüyenlerin çoğunu gençler oluştudu. Anarşist gruplar ile polis arasında birçok kez arbede yaşandı. Beurhausstrasse ile Hüttemannstrasse caddelerin kesiştiği noktada kaldırım taşları Neonazilere atılmak için söküldü. Ancak polis erken fark ederek engelledi.

'DORTMUND’DA SIKIYÖNETİM'

Dortmund ve çevresinde en çok satan gazeteler Westfälische Rundschau ve Der Westen gibi gazeteler eylemler nedeniyle “Dortmund’da sıkıyönetim” manşetini kullandılar. Gün boyunca binlerce polis kentin her tarafını sardı ve bazı yolları trafiğe kapattı. Kentin üzerinden devamlı helikopterler uçtu. Ulaşım aksadı, hayat felç oldu.

NAZİLER DIŞARI

Neonaziler polis koruması altında, merkez tren garının kuzey tarafından toplandılar. Başlarında “Die Rechte” partisinin yeni başkanı Michael Brück vardı. “Europa Erwache”(Avrupa Uyan) pankartı arkasında 700 civarında Neonazi bir araya geldi. “Yabancılar dışarı!” sloganları attılar.

Neonazilere karşı, antifaşistler kentin birçok alanında gösteri yaptı. İçinde DİDF’in de bulunduğu "BlockaDo" bloku saat 12.00’de Dortmund Tren Garı'nın kuzey kısmında, Neonazilerin karşısında toplandı. Saat 13.00’de yürüyüşe geçen kitle yol boyunca katılımlarla artarak büyüdü. Bu kolda DİDF, MLPD, DKP, Sol Parti, Haziran Hareketi, NAV-DEM başta olmak üzere çok sayıda kitle örgütü vardı. Yürüyüş kolunda beş bine yakın kişi vardı. İkinci kolda ise Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus vardı. DGB, SPD, CDU ve değişik çevrelerin olduğu kol, Petrikirsche önünde toplandı. Bu kolda da yaklaşık bin 200 kişi vardı. Ayrıca yüzlerce anarşist grup da ara sokaklara yayıldı. En çok atılan slogan “Nazis raus/Naziler dışarı” oldu.

DORTMUND NAZİLERE CEPHE ALDI

Gün boyunca Dortmund halkı Neonazilere karşı büyük bir tepki vardı. Kentin simgelerinden olan U Turm'deki ( metro kulesi) digital ekranda sürekli “Ben o zaman da Nazileri sevimli bulmuyordum” yazısı geçti.

Neonazilerin toplandığı alanda oturan yurttaşlar, pencerelerinden “ırkçılığa karşı ayağa kalkın”, “Aptal Nazilere karşıyız”, “Dortmund renkli kalacak” pankartları astılar. Tepelerinde tencere ve tava çaldılar.

Dortmund Belediyesi adına Jörg Stüdemann yaptığı açıklamada “Neonazilere diyoruz ki Dortmund sizin kentiniz değildi, şimdi sizin kentiniz değil ve asla sizin kentiniz olmayacak!” dedi.

Ayrıca stadyumda tribünlere “Borussia nesilleri, erkekleri ve kadınları, bütün ulusları birleştiriyor" ve “Futbol ve ırkçılık birbirine uymaz” pankartları asıldı.

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 11:36

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