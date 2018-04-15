Beşiktaş'ın 'Baba Hakkı' lakaplı efsanesi Hakkı Yeten anılacak

Beşiktaş'ın 'Baba Hakkı' lakaplı efsanesi Hakkı Yeten, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

Beşiktaş futbol kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde yarın (16 Nisan Pazartesi) mezarı başında anılacak.

16 Nisan 1989'da hayatını kaybeden Hakkı Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında gerçekleştirilecek anma töreni yarın saat 11.00'de başlayacak. Törene katılmak isteyenler için Vodafone Park'ta bulunan kulüp binası önünden saat 10.00'da servis kaldırılacak. (AA)

HAKKI YETEN KİMDİR?

3 Aralık 1910'da Yunanistan'ın Vodina kentinde dünyaya gelen Hakkı Yeten, 1926-1931 yılları arasında Karagümrük'te oynadı. 1931 ile 1948 yılları arasını geçirdiği Beşiktaş'ın tarihindeki önemli isimler arasına girdi. Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı da yaptı. Süleyman Seba ile birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün iki onursal başkanından biridir. Futbol Federasyonu'nda asbaşkanlık görevi de yapan Yeten, 1960-68 arasında üç kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı yapmıştır. Yönetimde olmasa da her zaman takım içinde söz sahibi olan Hakkı Yeten sert ve otoriter tutumu ve hem kendi takımındaki hem de rakip takımdaki futbolcuların ona duydukları saygı nedeniyle Baba Hakkı unvanıyla anılmıştır. (Kaynak: Wikipedia)

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