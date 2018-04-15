NBA’de Play-Off başladı: Pelicans, avantajı eline geçirdi

NBA'de Play-Off karşılaşmalarında 4 seride ilk maçlar oynandı, kazanan tek deplasman ekibi New Orleans Pelicans oldu.

NBA’de Play-Off heyecanı başladı. 4 seride ilk maçlar oynanırken kazanan tek deplasman ekibi New Orleans Pelicans oldu.

Gecenin en çekişmeli maçında Pelicans, Portland Trail Blazers’a karşı özellikle ilk yarıdaki savunmasıyla fark yarattı. Pelicans, Portland’ın hücumunda kritik rol oynayan Damian Lillard ve C.J. McCollum’ı toplam 41 şutta 37 sayıda tuttu.

İlk yarıda yalnızca 36 sayı yiyen ve rakibine karşı 9 sayılık avantaj elde eden Anthony Davis ve arkadaşları son periyoda 12 sayı önde girdi. Blazers’ın bu bölümdeki geri dönüş girişimi yeterli olmadı ve Pelicans maçı 97-95 kazandı. Pelicans’ta Anthony Davis, 41 dakika sahada kaldığı maçta 26’da 14 isabetle 35 sayı üretti. Davis ayrıca 14 ribaunt topladığı müsabakada 4 blok 2 top çalma ve 1 asist yaptı. Pelicans, bu galibiyetle seride ev sahibi avantajını eline geçirmiş oldu.

RAPTORS YILLAR SONRA İLK MAÇI KAZANDI

Doğu Konferansı’nı zirvede tamamlayarak Play-Off’a başlayan Toronto Raptors, yaklaşık 17 yıl sonra ilk kez ilk tur ilk maçını kazandı. Raptors, Washington Wizards’ı 114-106 yendiği maçla birlikte 6 maçlık evinde ilk Play-Off maçını kaybetme serisini de sonlandırmış oldu.

Raptors’ta Serge Ibaka 23 sayı 12 ribaunt 2 blokla oynarken kenardan gelen Delon Wright, 10’da 7 isabetle 18 sayı üretti ve 4 asist yaptı.

76’ERS’TAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Play-Off’a 16 maçlık galibiyet serisiyle gelen Philadelphia 76’ers, Miami Heat’i 130-103 yenerek “gerçek sezon”a fiyakalı bir başlangıç yaptı. “Yılın çaylağı” ödülünün en büyük favorisi Ben Simmons, ilk Play-Off maçında 17 sayı 9 ribaunt 14 asistle oynadı. 28’de 18 üçlük isabetiyle oynayan ve savunmasıyla bilinen rakibini zor durumlara düşüren 76’ers’ta J.J. Redick 28, Marco Belinelli 25, Dario Saric 20, Ersan İlyasova 17 sayı 14 ribaunt üretti.

SON ŞAMPİYON ZORLANMADI

Son şampiyon Golden State Warriors, Play-Off’la birlikte vites yükseltti ve San Antonio Spurs karşısında ter idmanı yaptı: 113-92. Maç boyu kontrolü elinde tutan Warriors’ta Klay Thompson 13’te 11 isabetle 27 sayı attı. Kevin Durant ise 24 sayı 8 ribaunt 7 asistle oynadı.

GÜNÜN PROGRAMI

NBA’de bu gece oynanacak ilk tur maçları şöyle: Boston Celtics-Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder-Utah Jazz, Houston Rockets,Minnesota Timberwolves. (SPOR SERVİSİ)

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