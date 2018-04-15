İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatısı yandı, olayda can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tek tek tahliye ederken apartmanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Aynur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sardı. Bu sırada komşularının çatısının yandığını gören mahalleliler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Ayrıca, itfaiye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları da tek tek binadan tahliye etti. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken yangın çıkan binada maddi hasar meydana geldi. Binada oturan vatandaşlar oturdukları apartmanın yanışını şaşkın gözlerle izledi. (DHA)

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