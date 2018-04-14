Öz Büro İş Genel Başkanı’na göre taşeron sorunu çözülmüş

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, taşeron düzenlemesiyle haksızlıkların giderildiğini savundu.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, taşeron işçilerin kadroya alınması dolayısıyla Elazığ’da Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda düzenlenen programa katıldı.

Taşeron sistemi nedeniyle bugüne pek çok işçinin haksızlığa uğradığını söyleyen Gülbaba, düzenleme sonrası işsiz kalan on binlerce işçiyi yok sayarak bu haksızlıkların giderildiğini söyledi:

“Bundan sonra mutlu ve huzurlu olarak iş yerine gidecek olan sizler, işinize 4 elle sarılmayacak mısınız? Zaten sizler bugüne kadar üzerinize düşeni yaptınız, bundan sonra yapmayacak mısınız?” (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 20:41

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