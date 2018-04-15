Galatasaray zorlu Başakşehir sınavına çıkıyor

Süper Lig’de haftanın son maçı Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak.

Süper Lig’de haftanın maçı bugün Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne kaybederek liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Galatasaray’da tek hedef galibiyet. Ancak sarı kırmızılılar, iç sahada Başakşehir’le oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkartamadığı gibi rakibine karşı ligde 3 maçtır kaybediyor. Cimbom için bir başka olumsuz istatistik de ligin zirvesinde yer alan Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye karşı son 15 maçında kazanamamış olması. Bu serideki son 8 maçın yedisinde gol atamayan Galatasaray’ın en büyük umudu iç saha avantajı. Galatasaray, ligde evinde oynadığı son 16 maçta 15 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

İki takım bu maçla birlikte Süper Lig’deki 20. maçlarına çıkacak. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 9, Başakşehir 6 galibiyet aldı. 4 maç berabere bitti. Ligin ilk yarısındaki maçı Başakşehir 5-1 kazanmıştı.

GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig’de günün diğer maçları şöyle: 13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği 16.00 Antalyaspor-Konyaspor, Göztepe-Bursaspor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 19:21

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