KESK: İş güvencemiz için OHAL'e karşı mücadele etmeliyiz

KESK Bursa Şubeler Platformu OHAL'in kaldırılması için basın açıklaması yaptı.

İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için ‘OHAL'e Hayır’ diyen KESK Bursa Şubeler Platformu Heykel’de basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Bursa Demokrasi Güçleri de destek verdi.

KESK adına açıklamayı okuyan SES Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, “Toplum olarak tarihimizin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. OHAL ile hukuksuzluğun, adaletsizliğin, emeği hedef alan saldırıların merkez üssü haline getirilen bir ülkede hayatta kalma mücadelesi veriyoruz” dedi.

Üç beş yıl öncesine kadar ağızlarından ileri demokrasi söylemini düşürmeyenlerin bugün anayasayı ayaklar altına aldığını ifade eden Açık şöyle devam etti:

“OHAL'siz yapamıyorlar. Çünkü ülkenin yasalarla değil fermanlarla yönetilir hale gelmesine itiraz eden herkesi susturmak sindirmek için OHAL'le ayakta tuttukları baskı düzenine ihtiyaçları var. Eğer gerçekten ülkenin halkın bekasını düşünselerdi darbe girişiminin siyasi ayağını ortaya çıkarmak için adım atarlardı. Darbelerin panzehiri olan gerçek demokrasinin hayat bulmasından yana tutum alırlardı. Ama yapmadılar. Bunlar yerine parlamentoyu işlevsiz hale getirilip anayasayı askıya aldılar. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini yerle bir ettiler. OHAL'i yaşamımızın her hücresine müdahale etmenin aracı haline getirdiler. 11 yıl boyunca beraber yürüdük biz bu yollarda nakaratını tutturdukları yapıya karşı birileri gibi 15 Temmuz’dan sonra değil en başından beri mücadele eden konfederasyonumuz KESK'i hedefe koydular. Demokrasi mücadelemize diş bileyenler anayasa ile yasalarla ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış sendikal hal ve özgürlüklerimizi kullanmamızı suç sayanlar fişleme suçlama ve ihbarcılık sistemini esas alarak bağlı sendikalarımız üyesi 4 bin 218 kamu emekçisini işinden ekmeğinden ettiler. Demokrasiden barıştan hukuktan adaletten emeğin hakkını aldığı insanca bir yaşamdan yana olan herkesi, OHAL'in kaldırılması, KHK'lerin geri çekilmesi, hukuksuzca ihraç edilen açığa alınan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönemlerinin sağlanması, bugünden tezi yok içeride ve dışarıda barışçıl laik ve demokratik ortamı sağlayacak adımların atılması mücadelesinde yan yana omuz omuza olmaya çağırıyoruz” dedi. ( Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 19:12

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