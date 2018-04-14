Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘kur’ savunması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Başakşehir İlçe kongresinde konuştu.

FUTBOL ÜZERİNDEN SİYASET

Konuşmasında Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarılarına değinen Erdoğan, tribünlerin boş olmasına tepki gösterdi:

“Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredemem derseniz olmaz.”

‘KUR’ ÇIKIŞI

Döviz kurundaki artışa da dikkat çeken Erdoğan, “Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa bizim iftihar tablomuzu çekemeyenler de çıkıyor. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasıyla, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi budur. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz.”

'GİTMEK İSTEYENLER BUYURSUN GİTSİN'

Kongre öncesi Fatih Terim Stadyumu otoparkında kendisini karşılayanlara konuşan Erdoğan, "Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onunla beraber gitmek isteyenler buyursun gitsin. Bilet paralarını da veririz. Gitsinler. Bizim bu vatanda vatanını,milletini seven vatandaşlara; millete, kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var. Karşımdaki topluluğu böyle görüyorum" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 19:03

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