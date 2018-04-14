Cinsel istismar şüphelisi 2 kişi serbest

14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde M.G.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Seydişehir'de 8'inci sınıf öğrencisi M.G., bir kız arkadaşına cep telefonundan cinsel istismara uğradığına yönelik mesaj gönderdi. Kız arkadaşının babası mesajları okuyunca durumu M.G.'nin ailesine anlattı. M.G.'nin ailesi polise giderek şikâyette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.Ç., R.A., H.Ç., Y.D. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.D. ile S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.Ç., R.A. ve H.Ç. tutuklandı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 18:36

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