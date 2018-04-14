Sarayköy'de altyapı çalışması eziyet oldu

Denizli Sarayköy'de DESKİ ve belediyenin sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle halk mağdur oldu.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde DESKİ ve belediye tarafından yapılan altyapı çalışması eziyete dönüştü. Yaklaşık bir buçuk ay önce başlayan çalışmalarda Buldanlıoğlu Caddesi’ndeki kanalizasyon boruları patladı ve gerekli onarım günler sonra yapılabildi.

Sarayköylü esnaftan Cevat Uçman, çalışmalar sırasında binanın kanalizasyon çıkışının ana hatta bağlandığını ve borunun ağzının açık bırakıldığını anlatarak “Binada su kullanıldıkça toprak suyu emiyor, sonra binanın merdiven girişine pis su doluyor ve basıncı borular kaldırmayınca kanalizasyon borusunu patlatarak bizim iş yerimizin içine pis su giriyor” diye konuştu.

Uçman, yaşananlar üzerine DESKİ’ye şikayette bulunmalarına rağmen uzun süre dönüş alamadıklarını belirtti. Günler sonra mahalleye Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve onarım ekiplerinin mahalleye geldiğini aktaran Uçman, ancak gelen ekibin de yeterli donanıma sahip olmadığını söyledi. Uçman, geçen sürede esnaflar olarak maddi kayba uğradıklarını, nakış işi yaptığı için temiz bir ortamda çalışması gerektiğini ancak borunun dükkana patlaması yüzünden ürünlerinin zarar gördüğünü ifade eden Uçman, yaşadıkları mağduriyetin ancak günler sonra taşeron firma tarafından çözüldüğünü belirtti. Uçman, taşeron firmaların aldıkları paraya baktığını, işlerini sağlam yapmadıklarını düşündüğünü belirterek gelecek günlerde aynı sıkıntıları yaşayabileceklerini belirtiyor. (Denizli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 16:50

www.evrensel.net