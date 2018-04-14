Diyarbakır Tabip Odası genel kurulunu gerçekleştirdi

Diyarbakır Tabip Odası'nda Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi: 'Böylesi bir dönemde direngen bir tarz takınmak çok önemli'

Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurula Tabip Odası yönetici ve üyeleri, DTK, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve HDP il yöneticileri, DBP, CHP Diyarbakır il yönetimi, KESK bileşenleri, DİSK, İHD, TİHV Diyarbakır temsilciliği, TTB Merkez Konseyi üyesi Doktor Şehmus Gökalp, Mardin ve Batman Tabip odası başkanları da katıldı.

Divanın oluşturulması ve saygı duruşu ile başlayan toplantıda divan başkanlığına seçilen Doktor Mahmut Ortakaya, toplantının gündemini okuduktan sonra divan üyesi Doktor Şemsettin Koç, katılımcıları tanıtıp "Ceberrut bir dönemden geciyoruz. Buldozer gibi herkesi ezip geçen bir sistemle karşı karşıyayız. Böylesi bir dönemde direngen bir tarz takınmak çok önemli" dedi.

'İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİNİ SAVUNACAĞIZ'

Toplantıda konuşan Diyarbakır Tabip Odası Eş Başkanı Semra Güzel, Sur'da yaşanan yıkım sırasında yürütülen politikalarda yurttaşların sağlığının tehlikeye atılmış olmasına tepki gösterdi. OHAL sonrası doktorların güvenlik soruşturması nedeniyle atamasının yapılmamasına da değinen Güzel, "Sağlık hakkına erişim OHAL KHK'leri ile engellenmiş, hastalar başka illere gitmek durumumda bırakılmıştır. Kamu hastaneleri adı altında sağlık kurumları işletmeye çevrilmiş hastalara müşteri gözüyle bakılmıştır. İyi hekimlik değerlerini ne olursa olsun savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'İNSANLIK ONURUNU KORUYACAĞIZ'

Ardından kürsüye çıkan TTB Merkez Konseyi üyesi Şehmus Gökalp, zorlu dönemlerde herkesin sağlık ve barış haklarını savunduklarını anlatarak, ana dilde sağlık hizmeti alma hakkı başta olmak üzere birçok sağlık hakkını savunmaya devam edeceklerini kaydetti. TTB Merkez Konseyi'ne yapılan müdahaleyi hatırlatan Gökalp, "Bu ilk değil. İbn-i Sina savunduğu değerler nedeniyle saraydan ihraç edilip hapse atıldı.Bugün aynı şeyleri savunduğu için Onur Hamzaoğlu'm hapse atıldı. İyi hekimlik değerlerinin yargılanmasına izin vermeyeceğiz. Yaşam hakkı, barış, adalet değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Bunu herkes için yapacağız. İnsanların buluştuğu ortak payda insanlık onurudur. İnsanlık onurunu korumaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda konuşan HDP milletvekili Ziya Pir, eğitim ve sağlığın özel şirketlerin elinde olmaması gerektiğini ifade etti. Şehir hastanelerini eleştiren Pir, "İnsanların kendi mahallesinde sağlık hizmeti verilmesi gerekir. Şehir hastanesine herkes ulaşamaz. Tayyip Erdoğan'ın özgürlük anlayışı çok farklı. Erdoğan'a göre hekimlerin herhangi bir konu hakkında konuşmamasi gerekir" dedi.

'DEMİRTAŞ'IN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA HAKKI VARDIR'

Pir, son günlerde Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı yönündeki söylemlere cevaben "Demirtaş çözüm sürecinin yüzüdür. Bu partinin bir üyesidir. Siyasi yasaklı olmadığı müddetçe Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Sayın, "Bu hükümet döneminde barış suç sayılıyor diyerek,"Savaş suçluları geçmişte olduğu gibi tekrar yargılanacaktır. Sağlığı size özgürlüğü ise tüm halkla beraber demokratik parlamento isteyenlere emanet ediyoruz." dedi.

Genel Kurul da yapılan konuşmalar sonrasında faaliyet raporları okundu. Genel kurul yarın yeni yönetim seçimleriyle devam edecek. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 16:39

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