EMEP: Saldırıların amacı emperyalist çıkarlardır

Emek Partisi Genel Merkezi, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD öncülüğünde Fransa ve İngiltere'nin Suriye’ye yönelik hava saldırısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Emek Partisi (EMEP) saldırının hukukta haklı bir gerekçesi olmadığına dikkat çekerek, saldırıyı kınadığını belirtti.

Genel Merkez tarafından yapılan yazılı açıklama şu ifadeler kullanıldı:

'SALDIRILARIN AMACI EMPERYALİST ÇIKARLARDIR'

"14 Nisan cumartesi gününün ilk saatlerinde ABD, İngiltere ve Fransa füzelerle Suriye’yi bombaladı. Bu saldırının uluslararası hukukta bir haklı gerekçesi asla olamaz. Emperyalist güçler, tıpkı Irak’ta olduğu gibi bir kez daha, kendi iddialarına somut bir kanıt gösteremedikleri halde bir ülkeye saldırmışlardır. Bu emperyalist saldırganlar kendilerinin uluslararası toplumu temsil ettiğini savunuyor ve uluslararası toplum adına Esad’ı cezalandırdıklarını söylüyorlar. Gerçekte bu saldırıların amacı, kendilerinin Suriye’de ve Ortadoğu’daki emperyalist çıkarlarıdır ve hedefi de halklardır."

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'HÜKÜMETİN ÇAĞRILARI ŞAŞIRTICI OLMAMIŞTIR'

'Türkiye Hükümeti’nin bu saldırıya verdiği ilk tepkinin destek niteliğinde olması da, AKP Hükümeti’nin ABD’yi Suriye yönetimini devirmek üzere yaptığı çağrılar da hatırlandığında şaşırtıcı olmamıştır.

Emperyalistlerin kendi çıkarlarını, kanıtlama gereği bile duymadıkları, bahanelerle dünya insanlığının çıkarı gibi gösterme çabası beyhude bir çabadır. Artık yalanları dikiş tutmuyor. Bu ve benzeri saldırılara karşı, dünya halkları, her ülkenin kendi kaderini belirleme hakkını savunmalı ve emperyalist saldırganlığa karşı mücadele etmelidir.

Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği!" (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 17:27

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