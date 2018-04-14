İzmir Tabip Odası'nın genel kurulu başladı

İzmir Tabip Odası'nın olağan genel kurulunda oda yönetimi, hükümetin sağlık politikalarına ve OHAL uygulamalarına karşı çıkmamakla eleştirildi.

İzmir Tabip Odası'nın 2018-2020 yılları arasındaki yönetimini ve çalışma programını belirleyecek olan olağan genel kurulu bugün başladı. Odanın, konferans salonunda yapılan genel kurulun ilk gününde konuşmalar ve aday tanıtımları gerçekleşti.

Oda yönetimine ise iki grup aday. Seçimlerde 'Hekim Güçbirliği Grubu', Oda Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek başkanlığında ve 'Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu' ise TTB Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. Funda Barlık Obuz başkanlığında seçimlere girecek.

Oda yönetimini elinde bulunduran 'Hekim Güçbirliği' grubu ulusalcı söylemleri ile dikkat çekerken 'Demokratik Katılımcı Hekimler' ise mevcut yönetimi, hükümetin sağlık politikalarını eleştirmemekle, OHAL'in sağlık alanına etkilerine karşı çıkmamakla, hekimlerin mesleki problemlerine çözüm bulmamakla ve Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi ile işbirliği içinde hareket etmemekle eleştiriyor.

9 bin 200 civarında üyesi olan İzmir Tabip Odası'nın genel kurulu 56 kişilik konferans salonunda gerçekleştirme kararı almış olması ise dikkat çekti. Genel kurul, açılış konuşması, divan heyetinin seçimi, gündemin oluşturulması ve konuk konuşmacılar ile başlandı. Ankara Tabip Odası'nın yeni başkanı Prof. Dr Vedat Bulut ve SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu, yaptıkları konuşmalarla genel kurulun başarı ile geçmesi ve AKP'nin sağlık politikalarına karşı bir set olması temennilerinde bulundu.

SINDIR, TTB'YE YÖNELİK BASKILARA DİKKAT ÇEKTİ

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, da hükümetin TTB'ye yönelik baskılarına tepki gösterdi. Hükümetin OHAL ve KHK'ları amacının tamamının dışında kullandığını ve demokrasiyi ve hukuğu rafa kaldırdığına dikkat çeken Sındır, OHAL'in kaldırılmasını istedi. Hükümetin kullandığı dilin toplum içindeki şiddeti körüklediğini de belirten Sındır bu durumdan hekimlerin de nasibini aldığını ifade etti. Sındır, şehir hastaneleri projesini de eleştirdi.

'ODA, AKP FAŞİZMİNİ VE OHAL'İ YOK SAYDI'

Ardından yönetim kurululu ve denetim kurulunun faaliyet raporları okundu. Hekimler, faaliyet raporları ile ilgili söz aldı. Dr. Fatih Sürenkök "Rapor okunurken kendimi başka bir ülkede gibi hissettim. Sanki bu ülkede AKP'de, OHAL, görevinden alınan hekimler, intihar eden hekimler yok. Mevcut yönetim kurulu görevinden alındığı için intihar eden hekimlerin ismni anmadı. Bu çatı altından AKP faşizminden, sağlık politikalarından ve şehir hastanelerinden bahsedilemiyor. Oda yönetimi, AKP'nin sağlık politikalarına karşı duramadı" dedi.

'SORUNLAR ARTIYOR AMA YILMIYORUZ'

Demokratik Katılımcı Hekimler adına konuşma yapan Başkan Adayı Funda Obuz da şunları söyledi "Hekimlik değerlerini ve halkın sağlık hakkını savunurken, barışın egemen olduğu, özgür, adil, demokratik bir ülkede yaşama isteğimiz de güçleniyor. Yaşamdan ve barıştan yana olma tutumumuzu bugün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Ülkemizde hekimlik mesleğini uygularken karşılaştığımız sorunlar her geçen gün artıyor. Buna karşın yılmıyoruz! Tüm meslektaşlarımızı insanca çalışma koşulları, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret, iş güvencesi, sağlık hakkı, iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti için mücadeleye ve bizleri desteklemeye davet ediyoruz".

Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu: Hekimlerin sesi olacağız

'ODA YÖNETİMİ SORUNLARI DİLE GETİRDİ'

Hekim Güçbirliği adayı mevcut başkan Fehmi Akçiçek de oda yönetimine ilişkin eleştireleri kabul etmediklerini belirtti. Akçiçek "Son iki yılda oda yönetimi herkese elini uzattı, gücünün yettiği her yerde idi. Sorunlarımızın tamamı 14 Mart etkinliklerinde dile getirildi. Çalışmalarımızda ayrımcılık yapmadık. Birbirimizi kırmadan eleştirilerimizi yapmalıyız. Önceliğimiz odaya üye sayısını arttırmak olmalı. Sayımızı arttırırsak daha güçlü oluruz" dedi.

SEÇİMLER YARIN YAPILACAK

Konuşmaların ardından raporlar ibra edildi. Tabip Odası yönetimin seçimi ise yarın (15 Nisan) odanın hemen karşısında bulunan Salih İşgören İlkokulu'nda kurulacak sandıklarda yapılcak. Seçimler, çarşaf liste şeklinde olacak. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 15:12

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