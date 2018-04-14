İZBAN'da taşeron şirket kaçtı, işçiler alacaklı kaldı

İZBAN'da temizlik işlerini yürüten taşeron şirket hesabına yatan parayla birlikte kayıplara karışınca 200'e yakın işçi maaşlarını alamadı.

Metehan UD

İzmir

Hükümet, kadro düzenlemesi ile birlikte 'kamuda taşeronu bitirdik' sözlerinin bir kez daha gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıktı. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklı yapısı ileri sürülerek kadro kapsamı dışı bırakılan ve başvuruları İZBAN'da 200 taşeron temizlik şirketi işçisi mağdur etti.

Doğrudan temin yoluyla son temizlik işleri ihalesi verilen Germiyan Kent isimli taşeron şirket işçilerin maaşları ile birlikte ortadan kayboldu. Edinilen bilgilere göre İZBAN yönetimi geçtiğimiz hafta başı şirketin hesabına içinde işçilerin maaşlarının da bulunduğu 650 bin TL para yatırdı ancak 5 günlük süreçte bu para işçilere ulaştırılmadı. Şirket yönetimi hesaplarına bloke konulmuş olmasını ileri sürse de bu iddia işçiler tarafından inandırıcı bulunmuyor.

Şirketin ihalesi ise 15 Nisan itibari ile sonlanıyor. İhale bir aylığına başka bir şirkete verildi. Üst işveren olarak İZBAN yönetiminin bu parayı işçilere ödeme zorunluluğu bulunuyor. Şirketin yatırmış olduğu teminat ise işçilerin tamamının maaşını karşılamaktan çok uzak. Konuyla ilgili aradığımız Germiyan şirketinin yetkilisi konuşmak istemediğini dile getirdi. Hafta sonu olmasından kaynaklı da İZBAN yetkililerine ulaşamadık.

İZBAN BÜROKRATLARINA 'SESİMİZİ DUYUN' ÇAĞRISI

Konuyla ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan Genel İş üyesi Bülent Gül çalışma koşullarının zor olmasına rağmen maaşlarını zamanında alamadıklarını belirtti. Gül " Emeğimize yazık. Hakkımız olan para yeniyor. Kimse ses çıkarmıyor. Yetkililer bizi toplayıp herhangi bir bilgilendirme de yapmıyorlar. Bu nedenle sesimizi duyurmak istiyoruz. Haklarımız gasp ediliyor ve asıl parayı taşeron şirketler kazanıyor. Elektriğimiz kesiliyor, eşimize bile kendinizi anlatamıyoruz. Aile düzenimiz alt üst olmuş durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve TCDD yetkilileri sesimizi duysun ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 14:38

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